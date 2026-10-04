Rafael Márquez ya habló sobre Santiago Giménez y sus fallas: estas son las estadísticas del delantero

El delantero de la Selección Mexicana tuvo dos errores importantes en el partido ante Estados Unidos

Rafael Márquez reconoció que a la Selección Mexicana le ha costado generar ocasiones de peligro durante sus últimos partidos, por lo que señaló que deberán seguir trabajando para mejorar la claridad en el último tercio y darle mayores opciones a sus delanteros.

"Sí, ya lo hemos dicho desde el primer partido, quizás no estamos generando eso, está costando un poco trabajo pero bueno al final tenemos que seguir insistiendo, trabajando con el poco tiempo que tenemos para darle más claridad y ojalá que podamos tener más ocasiones de gol y poderle también darle más opciones al punta para que pueda tener estas oportunidades y que ojalá podamos anotar más."

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa | MEXSPORT

Santiago Giménez, el más señalado

Uno de los jugadores señalados en este aspecto fue Santiago Giménez, quien tuvo dos oportunidades claras frente a Estados Unidos, pero no consiguió definir ante el arco rival. Márquez consideró que el delantero también necesita recuperar ritmo después de la molestia que le impidió disputar los primeros dos partidos.

"Santi, yo creo que sí le hace falta tener más minutos obviamente para estar en la mejor forma. Sin embargo creo que aquí lo que queríamos también es eso, darle minutos para que él también se fuera tanto poniendo en forma por una molestia que venía teniendo, no pudo participar en los dos primeros partidos así que bueno, confiamos en él y que ojalá que pueda tener más oportunidad para que pueda quizás mejor ritmo de juego."

El técnico mexicano señaló que el trabajo será darle mayor claridad al equipo para generar más oportunidades y, al mismo tiempo, conseguir que los delanteros tengan más opciones frente al arco.

Las dos fallas del delantero mexicano hubieran cambiado la historia del combinado nacional, ya que ocurrieron en la primera mitad del partido.