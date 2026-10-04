Los dos equipos regios mantuvieron la actividad para no perder ritmo en el actual torneo de la Liga MX

La pausa por la Fecha FIFA dejó resultados positivos para los equipos regiomontanos en sus respectivos partidos amistosos. Mientras Rayados remontó para vencer 2-1 al Toluca en Houston, Tigres se impuso 3-0 al Santiago FC en el Centro de Entrenamiento Tigres, en una jornada que permitió a ambos clubes mantener el ritmo competitivo rumbo a la reanudación del Apertura 2026.

El Monterrey tuvo una prueba exigente ante los Diablos Rojos en el Shell Energy Stadium. El conjunto dirigido por Matías Almeyda comenzó abajo en el marcador con la anotación de Paulinho al inicio del segundo tiempo, pero reaccionó en la recta final para darle la vuelta al resultado. Hugo Cuypers marcó el empate al 83’ y Diego Rossi apareció al 88’ para sellar la victoria albiazul.

Acción en el amistoso entre Rayados y Toluca | IMAGO 7

Más allá del resultado, el amistoso representó una oportunidad para que Almeyda observara variantes en su plantel y diera minutos a diferentes elementos, en una pausa que también sirvió para trabajar aspectos futbolísticos antes del regreso a la competencia oficial. Rayados tendrá una exigente visita al América el sábado 10 de octubre, en la Jornada 11 del torneo.

Por su parte, Tigres aprovechó su compromiso ante Santiago FC para mantener la actividad y encontrar respuestas en el ataque. El equipo de Víctor Manuel Vucetich ganó 3-0 frente al conjunto de la Liga Premier, con Guillermo ‘Memote’ Martínez como principal protagonista al marcar un doblete, mientras que Juan Brunetta completó la cuenta.

Jugadores de Tigres en su amistoso en la Fecha FIFA | X: @TigresOficial

La actuación de Martínez destacó especialmente porque significó sus primeros goles con la camiseta auriazul, aunque en un encuentro de preparación y no en un partido oficial. El delantero aprovechó la oportunidad para mostrarse ante el cuerpo técnico y sumar confianza de cara al cierre del campeonato, en el que los felinos necesitan mejorar sus resultados para acercarse a los puestos de Liguilla.

Así, la Fecha FIFA dejó sensaciones alentadoras para los dos equipos de Nuevo León: Rayados mostró capacidad de reacción ante uno de los rivales más competitivos de la Liga MX, mientras Tigres encontró contundencia con una de sus incorporaciones recientes. Ahora, ambos deberán trasladar esas señales positivas a los partidos oficiales, con los albiazules frente al América y los universitarios ante el Toluca como próximos compromisos del Apertura 2026.