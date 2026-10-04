El estratega de Toluca sostuvo un tenso intercambio de palabras con el cuerpo técnico de Matías Almeyda

Los ánimos continuaron encendidos en el amistoso entre Rayados y Toluca, ya que durante el regreso de los equipos al terreno de juego para el inicio del segundo tiempo, Antonio Mohamed protagonizó una discusión con integrantes del cuerpo técnico de Matías Almeyda.

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El estratega de los Diablos Rojos tuvo un intercambio de palabras con Mario Vega, auxiliar técnico de Almeyda, justo cuando ambos equipos se dirigían nuevamente a sus respectivas bancas para comenzar la segunda mitad.

Matías Almeyda en duelo amistoso ante Toluca l MEXSPORT

La situación llamó la atención debido a que ocurrió apenas unos minutos después de la bronca que se presentó entre jugadores al finalizar el primer tiempo, cuando Uros Đurđević y Jorge Díaz tuvieron un enfrentamiento que provocó la intervención de futbolistas de ambos conjuntos.

De esta manera, el ambiente se mantiene tenso en el Shell Energy Stadium, en un partido amistoso que, pese a estar programado durante la Fecha FIFA, volvió a enfrentar a Rayados y Toluca apenas unas semanas después de la final de la Leagues Cup.