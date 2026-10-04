El estratega sudamericano dejó la puerta abierta para volver a su país natal

La tranquilidad en el entorno del Toluca se vio sacudida tras las más recientes declaraciones de su director técnico, Antonio Mohamed. El estratega argentino formó un ciclo brillante con los Diablos al conquistar seis trofeos en apenas año y medio de gestión, además de un gran dominio en la Liga MX, sus palabras sobre el futuro profesional encendieron las alarmas entre la afición choricera de cara al cierre de año.

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En charla con el canal argentino TyC Sports, el 'Turco' no ocultó la nostalgia que siente por su tierra natal y admitió abiertamente que contempla volver a dirigir en la liga de su país en un plazo no muy lejano.

El técnico dejó en claro que la posibilidad de asumir un nuevo reto en el balompié de sus amores es una meta latente que espera concretar cuando se presenten las condiciones adecuadas, manteniendo la apertura para sumarse a casi cualquier proyecto del entorno sudamericano.

Antonio Mohamed celebrando el título de Leagues Cup | INSTAGRAM

Un contrato por vencer

El vínculo laboral entre el timonel sudamericano y la institución mexiquense concluye el próximo mes de diciembre, y hasta la fecha no se han formalizado negociaciones para una extensión contractual.

'Turco' Mohamed en el partido de Toluca contra Cruz Azul | MEXSPORT

A pesar del panorama de incertidumbre institucional sobre su continuidad, Mohamed enfatizó que atraviesa la etapa más dulce de su trayectoria en los banquillos, disfrutando al máximo la racha ganadora y el rendimiento mostrado por el conjunto de los Diablos Rojos en la Liga MX.