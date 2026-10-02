El defensor mexicano tendrá su aventura en Europa con el Inter Club d’Escaldes de Andorra

La presencia de futbolistas mexicanos en el futbol europeo continúa creciendo y sumando nuevos nombres. A jugadores consolidados como Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Johan Vásquez, se agregan jóvenes que buscan establecerse en el Viejo Continente, entre ellos Rodrigo Huescas, Armando González y Obed Vargas. Ahora, Anwar Hernández se suma a esta lista al disputar la fase de liga de la UEFA Conference League con el Inter Club d'Escaldes de Andorra.

Anwar Hernández, de la Liga Premier MX al futbol de Europa

La trayectoria de Anwar Hernández comenzó en las fuerzas básicas de Toluca, donde completó distintas etapas de su formación como futbolista. Posteriormente, el defensa encontró continuidad en las categorías de desarrollo del futbol mexicano y llegó a la Liga Premier MX, pasando por múltiples equipos, pero su momento más relevante fue cuando se proclamó campeón con el Tampico Madero.

A comienzos de 2024, el futbolista capitalino tomó la decisión de continuar su carrera fuera de México y se incorporó al Ranger’s de Andorra. Su experiencia en el futbol del principado le permitió adaptarse al ritmo y las características de una nueva competición, antes de dar el siguiente paso en su carrera con el Inter Club d’Escaldes.

Anwar Hernández, en su tiempo como jugador de Chiapas en la Liga Premier | IMAGO7

Inter Club d’Escaldes a la Conference League

El conjunto andorrano consiguió superar diferentes obstáculos durante las eliminatorias de la Conference League. Primero dejó en el camino al Flora Tallinn de Estonia y posteriormente se enfrentó al Drita de Kosovo, serie que terminó definiéndose mediante una tanda de penales.

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Anwar Hernández tuvo participación durante todo el recorrido ante el conjunto kosovar. El defensa disputó cada minuto de los dos compromisos, consolidándose como uno de los elementos utilizados de manera constante en la línea defensiva del Inter Club d’Escaldes. En ambos encuentros frente al Drita recibió una tarjeta amarilla.

La clasificación representó un momento relevante para la institución andorrana, que ahora afrontará la fase de liga de la Conference League con un calendario internacional que incluye enfrentamientos contra clubes de distintos países europeos.

Inter Club d'Escaldes siendo campeones de la Supercopa de Andorra | INSTAGRAM

Duelo entre Anwar y Huescas

El Inter Club d’Escaldes ahora tendrá como rivales al Mjällby AIF de Suecia, Universitatea Craiova de Rumania, Estrella Roja de Belgrado de Serbia, Getafe de España, Aarhus de Dinamarca y FC Copenhague.

El defensor, será parte del histórico recorrido del conjunto de Andorra en una competición continental. Además, el calendario de la Conference League le deparó un encuentro particular para el futbol mexicano, ya que el próximo 26 de noviembre el Inter Club d’Escaldes se medirá con el FC Copenhague, equipo en el que milita su compatriota Rodrigo Huescas.

El partido representará un enfrentamiento entre dos futbolistas mexicanos que llegaron al futbol europeo por caminos diferentes y que ahora coincidirán en una competencia organizada por la UEFA.

Huescas en Copenhague I IG:@rodrigohuescas18