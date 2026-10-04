El Capitán América publicó en X'' un mensaje tras la derrota del Tri

El Clásico de Concacaf dejó un imponente 3-0 en favor de los Estados Unidos sobre México, situación que no pasó por alto para los fanáticos del balompié, incluso para las ex figuras del histórico encuentro, uno de ellos Landon Donovan. El ‘Capitán América’ aprovechó la derrota del Tri para volver a burlarse de ellos.

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¿Qué dijo Landon Donovan?

Luego de que las barras y las estrellas se impusieron al Tricolor 3-0 con colaboración de Raúl ‘Tala’ Rangel, el ex capitán de los Estados Unidos publicó un twit burlándose de México, reviviendo la famosa frase “dos a cero” ahora con “tres a cero”.

Tres a cero es el nuevo dos cero”, escribió Landon en su cuenta de la red social, X.

Landon Donovan durante un partido con Estados Unidos | IMAGO7

Tras la publicación el ex futbolista tuvo múltiples reacciones, principalmente varias de seguidores de Estados Unidos apoyando el marcador, mientras que los de México arremetieron en contra de él.

Cavan Sullivan, jugador de Estados Unidos, en festejo de gol ante la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cómo fue la derrota de México?

En lo que se perfilaba a ser un Clásico parejo y lleno de emociones se terminó convirtiendo en una auténtica noche de pesadilla para Rafa Márquez y la Selección Mexicana. El combinado de Mauricio Pochettino se impuso de manera contundente con un 3-0 en Glendale, Arizona.

El duelo no solo fue protagonizado por una contundente zaga de Estados Unidos, sino que también tuvo como personaje principal a Raúl ‘Tala’ Rangel, portero de Chivas. El guardameta regaló dos de los tres goles del partido, dejando abierto el debate de la portería Tricolor una vez más.