El Tricolor se impuso 3-0 en Londres con un doblete de Edy Lugo y una anotación de Alberto Cisneros

La Selección Mexicana respondió con autoridad en la segunda jornada de la Vertex Cup. Luego de caer ante Argentina en la tanda de penales durante su presentación, el Tricolor se sacudió el resultado adverso y consiguió su primera victoria en el certamen tras imponerse 3-0 a China en el SkyEx Community Stadium de Londres, Inglaterra.

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¿Cómo fueron los goles de México ante China?

El conjunto nacional mostró una versión más sólida y contundente, con el control de la posesión y una propuesta ofensiva que le permitió marcar diferencias a lo largo del encuentro. Con Edy Lugo como protagonista, México encontró los goles necesarios para encaminar el triunfo, mientras que Alberto Cisneros se encargó de cerrar la cuenta en el tiempo agregado.

El primer tanto mexicano llegó al minuto 20, cuando una diagonal retrasada encontró a Edy Lugo en una posición favorable dentro del área. El atacante no desaprovechó la oportunidad y sacó un zurdazo que terminó en el fondo de la portería, para adelantar al Tricolor y darle tranquilidad al equipo en el desarrollo del partido.

CAPTURA DE PANTALLA

Después de abrir el marcador, México mantuvo la iniciativa y buscó ampliar la ventaja ante un conjunto chino que tuvo dificultades para contener los ataques del equipo nacional. Aunque el guardameta mexicano también tuvo intervenciones importantes para conservar el cero, el dominio territorial permitió que los dirigidos por el cuerpo técnico mexicano mantuvieran el control de las acciones.

La segunda anotación llegó al minuto 55, cuando el árbitro señaló una falta dentro del área y concedió un penalti a favor del Tricolor. Edy Lugo tomó el balón y asumió la responsabilidad desde los once pasos; con un nuevo disparo de zurda, venció al arquero rival para firmar su doblete y colocar el 2-0 en el marcador.

Con la ventaja de dos goles, la Selección Mexicana administró el encuentro y evitó que China encontrara espacios para meterse nuevamente en la pelea. El conjunto asiático no consiguió inquietar de manera constante a la defensa nacional, mientras que México mantuvo la posesión y buscó aprovechar los espacios para aumentar la diferencia.

CAPTURA DE PANTALLA

Alberto Cisneros firma el 3-0 con un golazo

Cuando el partido entraba en su recta final, Alberto Cisneros protagonizó la jugada que terminó por sentenciar el resultado. El futbolista mexicano condujo el balón durante cerca de 30 metros y, desde la lateral izquierda, sacó un potente disparo que terminó en las redes durante el tiempo agregado.