¿Quién podrá ser el portero del Tri ante Chile? Errores del Tala abren la puerta a Alex Padilla

Tala Rangel cometió dos errores ante Estados Unidos y Óscar ‘Gato’ García ya tuvo minutos; ¿será momento de que Rafa Márquez pruebe a Alex Padilla?

La portería de la Selección Mexicana vuelve a abrir el debate después de la derrota 3-0 ante Estados Unidos, donde Raúl ‘Tala’ Rangel quedó señalado por dos errores que terminaron en goles del conjunto estadounidense. Ante este escenario, y con el último partido de la Fecha FIFA frente a Chile, Rafa Márquez tendrá que decidir si mantiene al arquero de Chivas o continúa con la rotación que ha implementado desde el inicio de su proceso.

El técnico mexicano ya le dio minutos a Óscar ‘Gato’ García en el partido contra Perú, mientras que todavía no ha tenido participación. Además, Márquez había dejado abierta la posibilidad de darle oportunidad a los tres guardametas convocados, por lo que el duelo ante Chile podría representar el escenario ideal para conocer al arquero del Athletic Club.

Los errores del Tala abren nuevamente el debate

Raúl ‘Tala’ Rangel había iniciado el proceso de Rafa Márquez como una de las principales opciones para ocupar la portería, pero su actuación ante Estados Unidos puso nuevamente su titularidad bajo la lupa.

El arquero de Chivas cometió dos errores determinantes en el primer tiempo. En el primero, no pudo controlar correctamente un balón tras una acción de Giovanni Reyna y dejó la pelota a merced de Julian Hall para el 1-0. Posteriormente, intentó salir jugando desde su área y terminó regalando el balón a Cavan Sullivan, quien aprovechó para marcar el segundo tanto.

La actuación del ‘Tala’ no significa necesariamente que haya perdido la carrera por la titularidad, pero sí vuelve a poner sobre la mesa la competencia interna que Rafa Márquez buscó generar desde su primera convocatoria.

Error de Tala Rangel y Estados Unidos se adelanta ante México | MEXSPORT

¿Es momento de Alex Padilla?

Óscar García ya recibió su oportunidad durante esta Fecha FIFA, cuando fue titular frente a Perú. El arquero del León disputó sus primeros minutos con la Selección Mexicana y ahora el único guardameta de la convocatoria que todavía no suma participación es Alex Padilla.

Por ello, ¿debería ser Padilla quien reciba la oportunidad ante Chile? El partido del próximo 6 de octubre podría ser el momento indicado para que Márquez observe al guardameta del Athletic Club y tenga una evaluación más completa de sus tres opciones.

Padilla fue convocado precisamente como una de las alternativas para competir por el puesto y todavía no ha tenido minutos con la Selección Mayor en esta concentración. Con los errores del ‘Tala’ ante Estados Unidos y el antecedente del Gato García, la pregunta queda abierta: ¿será Alex Padilla el elegido por Rafa Márquez ante Chile?