Diego Campillo, ¿la nueva promesa en la zaga del Tri pese al error contra Estados Unidos?

Diego Campillo, ¿la nueva promesa en la zaga del Tri pese al error contra Estados Unidos? | MEXSPORT

Una de las nuevas caras en la Selección Mexicana ha sido fuertemente señalada por su reciente actuación

Diego Campillo es uno de los elementos incluidos en la nueva generación de la Selección Mexicana, en este proceso liderado por Rafael Márquez. Después de brillar con Chivas, el defensor recibió la oportunidad en esta primera convocatoria del Káiser; sin embargo, su actuación ha generado críticas.

Pese a su error, su actualidad en Chivas genera sensaciones de que puede tener todavía un techo alto en su carrera, especialmente por su edad de 24 años, todavía con un margen para madurar y mejorar sus decisiones dentro del campo.

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¿Cuál fue el error de Campillo ante Estados Unidos?

En el duelo amistoso en Glendale, Arizona, Campillo dejó entrar el balón en su propia área, sin anticipar la velocidad de Malik Tilman, quien aprovechó el error para poner el 3-0 definitivo sobre México.

Dicha acción comprometió al defensor del Rebaño, pues algunos aficionados consideran que no tiene la experiencia suficiente para un enfrentamiento de esta magnitud, pese al buen momento que atraviesa en su club.

Diego Campillo, centra de Chivas, en un partido | MEXSPORT

Campillo brilla en Chivas

Con Chivas, Diego Campillo tiene una larga historia al pasar por las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo. El defensor tuvo una etapa con b, antes de su regreso con el Rebaño.

Ya desde su primera etapa con Chivas, Campillo demostró su técnica con el balón y su velocidad para defender, además del buen trazo largo. En Juárez volvió a destacar en sus 52 partidos disputados para llamar la atención del conjunto Rojiblanco nuevamente.

Bajo las órdenes de Gabriel Milito, Campillo ha crecido tácticamente, pues es un elemento fundamental no únicamente para defender, sino también para saltar líneas y encontrar a los mediocampistas o atacantes.

Un golpe duro para el defensor, pero todavía con la oportunidad de demostrar sus capacidades en futuros compromisos, tanto con la Selección Mexicana como con Chivas, en donde la afición lo ha arropado.