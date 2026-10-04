El lateral mexicano recibió la tarjeta roja ante Estados Unidos y quedó suspendido para el último partido de la Fecha FIFA

Mateo Chávez no podrá disputar el último partido de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA. El lateral vio la tarjeta roja durante la derrota 3-0 ante Estados Unidos, por lo que deberá cumplir una suspensión y quedó descartado para el encuentro frente a Chile.

De acuerdo con información de Gibrán Araige, de TUDN, Chávez romperá concentración con el Tri y este lunes regresará a Países Bajos para reportar nuevamente con su club, por lo que ya no estará disponible para Rafa Márquez en el cierre de la gira.

Mateo Chávez se pierde el México vs. Chile

El defensor mexicano fue expulsado durante el partido ante Estados Unidos, una situación que automáticamente lo dejó fuera del siguiente compromiso de la Selección Mexicana. De esta manera, Rafa Márquez tendrá que buscar una alternativa para ocupar el lateral izquierdo frente a Chile.

La baja llega después de una noche complicada para el conjunto mexicano, que buscará cerrar sus compromisos en la Fecha FIFA con un resultado positivo ante Chile.

La expulsión a Mateo Chávez en el partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Regresará a Países Bajos con su club

Según reportó Gibrán Araige, el jugador no permanecerá con el resto del plantel durante la preparación para el duelo ante Chile y este lunes emprenderá el regreso a Países Bajos con el AZ Alkmaar y seguir en continuidad a su gran temporada.

Así, Mateo Chávez volverá a la actividad con su club una vez que termine su participación en esta Fecha FIFA, mientras que la Selección Mexicana continuará con su preparación para enfrentar a Chile en el último compromiso de esta ventana internacional.