El capitán de la Selección Mexicana aseguró que todos son responsables de la derrota

Luego de ser superados por Estados Unidos 3-0 en Glendale, Arizona, la Selección Mexicano fue objetivo de distintas críticas, principalmente el portero Raúl ‘Tala’ Rangel, quien cometió dos errores puntuales. Ante la situación , el capitán del Tricolor Johan Vásquez, defendió al guardameta.

¿Qué dijo Johan?

Luego de la derrota el jugador del Génova salió a dar la cara por el equipo y su portero. Johan aseguró que no hay que señalar a nadie, pues la derrota es culpa de todos los que estaban dentro del terreno de juego, no solo de uno.

Creo que hay que darle un poco de tiempo, no me gusta decir de una sola persona. No solamente es él, somos todos aquí, somos un equipo, somos una familia y no se trata solo de uno. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos”, declaró.

Raúl 'Tala' Rangel, portero mexicano, en el duelo ante Estados Unidos | IMAGO7

Hoy no voy a hablar de uno individual, fuimos todos los que fallamos, no se salva ninguno. Sí podemos mejorar en la reacción, una reacción grupal mejor y volver a las bases. Cuando pasan estas cosas, debemos dejar de hacer cosas individuales y pensar más en el equipo”, añadió.

Error de Tala Rangel y Estados Unidos se adelanta ante México | MEXSPORT

Así mismo, en la charla post partido, el capitán aseguró que México estaba dando un buen partido y los goles cayeron en momentos donde se veían superiores dentro del terreno de juego, además de que todo es parte de la adaptación del nuevo estilo de juego.

Creo que estábamos haciendo bastante bien las cosas, cosas que entrenamos, que nos salen de naturaleza y ya tenemos una base, nos estamos conociendo, los nuevos se están adaptando bastante bien. Estados Unidos es de los equipos que no perdonan”, concluyó.

Johan Vásquez durante el amistoso México vs Estados Unidos | IMAGO7

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Tras los dos empates ante Colombia y Perú, además de la derrota en el Clásico de Concacaf, el combinado dirigido por Rafael Márquez cerrará su primera Fecha FIFA con un último amistoso ante su similar de Chile.

México y el país de la Conmebol se medirán el próximo martes 6 de octubre, desde la ciudad de Los Ángeles, en el Memorial Coliseum. El duelo estará disponible a través de las pantallas de TUDN, VIX y Azteca 7.