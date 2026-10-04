La Selección Mexicana culminará esta Fecha FIFA ante los andinos

La Selección Mexicana se enfrentará a Chile este martes 6 de octubre, en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA, con el objetivo de continuar su preparación rumbo a sus próximos compromisos internacionales. El encuentro también representará una nueva oportunidad para el Tricolor de ampliar su ventaja en el historial frente al combinado sudamericano, al que ha enfrentado en más de 30 ocasiones.

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¿Cuál es el historial?

De acuerdo con los registros históricos de enfrentamientos entre ambas selecciones, México suma 16 victorias, cinco empates y 12 derrotas en 33 partidos, por lo que mantiene la ventaja sobre Chile. Sin embargo, el balance también refleja una rivalidad competitiva, con encuentros amistosos y enfrentamientos en torneos oficiales que han dejado resultados importantes para ambos equipos.

Juan Carlos Osorio sale cabizbajo luego de que México fue goleado por Chile | IMAGO7

La goleda histórica

Uno de los episodios más recordados de esta rivalidad ocurrió el 18 de junio de 2016, cuando Chile goleó 7-0 a México en los cuartos de final de la Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos. Aquella derrota se convirtió en uno de los resultados más dolorosos para el Tricolor en su historia reciente y permanece como la victoria más amplia de los chilenos en sus enfrentamientos directos.

Los jugadores de Chile festejan uno de los 7 goles contra México | IMAGO7

No obstante, México también ha conseguido triunfos importantes. En marzo de 2019, el combinado nacional derrotó 3-1 a Chile en un partido amistoso, resultado que representó una respuesta después de las derrotas sufridas en los enfrentamientos anteriores. El antecedente más reciente entre ambos equipos se registró en diciembre de 2021, cuando empataron 2-2 en un encuentro de preparación.