La expulsión a Mateo Chávez en el partido ante Estados Unidos | IMAGO7

El Tiloncito se llevó la tarjeta roja y ya no participará en el último partido de la Selección Mexicana

Mateo Chávez protagonizó uno de los momentos más comentados del partido entre México y Estados Unidos después de ser expulsado por golpear con ambas manos el rostro de Sebastian Berhalter. La peculiar manera en la que reaccionó el defensor mexicano rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

La acción ocurrió al minuto 67, cuando el futbolista del AZ Alkmaar realizó una fuerte entrada sobre Berhalter. El estadounidense se levantó para reclamarle y posteriormente empujó con ambas manos al lateral mexicano, quien respondió inmediatamente ante la provocación.

Mateo Chávez, jugador de la Selección Mexicana, en partido amistoso | MEXSPORT

¿Qué hizo Mateo Chávez para ser expulsado ante Estados Unidos?

Chávez colocó las dos manos abiertas sobre el rostro de Berhalter y le dio dos bofetadas de manera simultánea. La inesperada reacción provocó una trifulca entre los jugadores de ambas selecciones mientras el cuerpo arbitral intentaba separar a los involucrados.

El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al mexicano, pero las imágenes del incidente adquirieron todavía mayor relevancia después del partido. Videos y fotografías de la acción comenzaron a circular en redes sociales por la peculiar forma en la que Chávez golpeó a su rival.

Entre las reacciones aparecieron aficionados que bromearon asegurando que el mexicano simplemente "le aplaudió la cara" a Berhalter, mientras otros compararon el movimiento con uno propio de la lucha libre. También hubo quienes señalaron el empujón previo del estadounidense como el detonante de la reacción del defensor.

Mateo Chávez recreó entre risas su expulsión

El episodio tuvo un segundo capítulo después del encuentro. Chávez conversó con el exguardameta Jorge Campos y recreó entre risas el momento de la expulsión, explicando la manera en la que se produjo el altercado que minutos antes lo había obligado a abandonar el terreno de juego.

La expulsión ocurrió en una noche complicada para la Selección Mexicana, que terminó cayendo 3-0 frente a Estados Unidos. Jugar con un hombre menos durante el tramo final terminó por dificultar cualquier posibilidad de reacción para el equipo dirigido por Rafael Márquez.