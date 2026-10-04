Argentinos no perdonan y se burlan de la Selección Mexicana tras goleada ante Estados Unidos

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, tras duelo ante Estados Unidos | IMAGO7

Los comentarios aparecieron tras el 3-0 a favor de 'Las Barras y las Estrellas'

Como era de esperarse los argentinos no tardaron en salir a través de redes sociales para burlarse de la Selección Mexicana tras caer por goleada ante Estados Unidos, con marcador de 3-0, en el State Farm Stadium de Arizona.

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¿Cuáles fueron los comentarios?

Las reacciones empezaron a relucir y entre ellos destacaron a uno de nombre Andrés, quien suma más de 25 mil seguidores en X, que salió para mostrar su crítica con un título llamado: "Estados Unidos humilló a México".

Y finalmente, catapultó: "Los mexicanos con gran mayoría de jugadores de la poderosa Liga MX fueron bailados por el equipo del DT argentino Pochettino", acompañado del tercer gol del conjunto de 'Las Barras y las Estrellas'.

Burla a la Selección Mexicana por un argentino | CAPTURA DE PANTALLA

Mientras tanto, la cuenta, de X, de Sudanalytics subió contenido de los goles en contra de México y las reacciones no se hicieron esperar, especialmente ante los errores protagonizados por los mexicanos para los goles.

"Estos burros son después los que se la pasan queriendo dar clases de futbol en este antro? En serio?", "Si jugábamos con México hacíamos 10", "Genuinamente esta gente creía que tenían chances de eliminar a Inglaterra jajajaja", fueron algunos que destacaron.

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Finalmente, se pueden leer otros dos últimos comentarios por este partido: "No existe México. Burkina Faso tiene mejor nivel", "USA nuevo padre de mechico son de madera estos saltamuros".

Burlas a derrota de México no pararon

Las burlas no pararon y en un posteo, en Facebook, por parte de Diario Olé también resaltaron palabras burlescas hacia los mexicanos aprovechándose del marcador negativo en el tercer juego de esta Fecha FIFA.

"Los mexicanos eran campeones del mundo ja ja mejor que argentina menosprecia a los demás", "¡Méchico siendo Méchico! Nada más", "¿Con quién más les falta perder? No existen", se puede leer en este medio.