El boxeador mexicano confió en el Tri y le término fallando la movida

Saúl "Canelo" Álvarez confió en la victoria de la Selección Mexicana, tanto que terminó apostando más de 130 mil pesos a favor ante Estados Unidos y culminó con las manos vacías tras el 3-0 de los estadounidenses.

Podría interesarte Futbol Argentinos no perdonan y se burlan de la Selección Mexicana tras goleada ante Estados Unidos

Canelo Álvarez con las manos vacías

En redes sociales, el tapatío había presumido el comprobante de su jugada acompañado de un mensaje "¡Hoy gana México!, con la cantidad de 7 mil 182 dólares que convertidos a pesos mexicanos fue equivalente a los 130 mil 443.

En caso de un triunfo la recompensa era jugosa ya que tendría puntualizado un pago total de 19 mil 458 dólares (335 mil pesos mexicanos) pero desafortunadamente el pronóstico no fue el esperado y perdió lo puesto sobre la mesa.

Saúl 'Canelo' Álvarez en su combate contra Édgar Berlanga en 2024 | MEXSPORT

La Selección Mexicana sufrió una dolorosa derrota de 3-0 ante Estados Unidos en el State Farm Stadium de Arizona, partido que representó el tercero de Rafa Márquez como entrenador y la primera caída.

¿Cómo fue el partido?

Estados Unidos encontró la ventaja al minuto 28, después de un error de Raúl Rangel. El arquero de las Chivas no pudo quedarse con el balón y Julián Hall apareció para aprovechar el rebote y meter uno de los goles más fáciles.

Armando 'Hormiga' González y Santiago Giménez, delanteros de la Selección Mexicana, tras partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Antes del descanso, México tuvo una oportunidad inmejorable para empatar. Luis Romo mandó un centro al área y Santiago Giménez no pudo conectar firmemente frente al arco y sin portero dejó su casi tiro por un lado de la puerta.

Fue al minuto 62 cuando apareció otro error de Rangel, ahora regaló la pelota a Cavan Sullivan y el estadounidense para definir de manera certera desde fuera del área y la noche se le oscurecía más al Tri.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, tras duelo ante Estados Unidos | IMAGO7

Para agregarle mayor frustración a Rafa Márquez desde la banca, Mateo Chávez se iría expulsado tan solo minutos después del segundo gol de 'Las Barras y las Estrellas' y el final del juego se complicaba.