El exdelantero de Cruz Azul fue muy claro con su sentir al respecto del partido de México en Fecha FIFA

La derrota de la Selección Mexicana a manos de Estados Unidos ha traído opiniones divididas, entre ellas, la de un delantero más que recordado en la historia como lo es Carlos Hermosillo, quien ha salido en defensa del Tri a pesar de haber sido goleados.

En un video grabado desde el gimnasio, el 'Grandote de Cerro Azul' hizo hincapié en que México no jugó mal, simplemente tuvo errores muy importantes ante uno de los rivales más odiados deportivamente hablando.

Se perdió, pero se puede corregir

Para Hermosillo, los errores que se cometieron son los culpables de esta derrota, pues considera que incluso con ellos, el equipo no jugó mal, además de defender que el proceso de Rafa Márquez va empezando.

Algunos podrían decir que eso es jugar mal, para mí no, al menos en el desenvolvimiento tuvieron la posesión de balón. Tuvimos errores en la parte del frente y en la parte de atrás, eso fue lo que sucedió

Carlos Hermosillo | MEXSPORT

El exdelantero de Cruz Azul fue más a detalle con los errores de México, pues sabe que el 'Tala' Rangel fue el principal culpable, al igual que Diego Campillo, quien dejó que el balón pasara en la jugada del tercer gol, aunque también mencionó que uno de los problemas es la falta de gol de Santiago Giménez, quien tendría que ser uno de los referentes en ataque.

Algo que también agregó Hermosillo fue el detalle de que este fue apenas el tercer encuentro de Rafa al mando del Tri, asegurando que ya que, desde su punto de vista el trabajo fue bueno, eso hará que las cosas mejoren con el paso de los meses a pesar de que hoy en día todo parece complicado de entender de esa manera.

El Chaco critica al Chaquito

Quien también ha hablado acerca de este resultado es Christian 'Chaco' Giménez, quien analizó lo ocurrido en el duelo entre México y Estados Unidos y puso especial atención en la actuación de su hijo, Santiago Giménez. El exfutbolista no ocultó su preocupación por la falta de contundencia del delantero, quien tuvo algunas oportunidades frente al arco estadounidense, pero no consiguió mandarlas al fondo de las redes.

El 'Chaco' fue particularmente crítico con la sequía goleadora de Santi con la Selección Mexicana y consideró que el atacante debe asumir mayor responsabilidad de cara a portería. Durante su análisis en Fox, el exjugador fue contundente al señalar que "el nueve tiene que hacer gol", en referencia a las funciones que debe cumplir un delantero cuando tiene ocasiones claras en partidos de esta magnitud.

Santiago Giménez tras fallar con la Selección Mexicana | IMAGO7