El conjunto Tricolor destacó a los jugadores a través de un comunicado

Es oficial, la Selección Mexicana tendrá tres bajas importantes de cara al último juego de Fecha FIFA; a través de un comunicado el Tri confirmó las bajas de Mateo Chávez, Gilberto Mora e Hirving Lozano de cara al partido ante Chile.

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Gilberto Mora y sus molestias físicas

Mientras que, el jugador de los Xolos de Tijuana causa baja por la molestias físicas que presentó previo al juego ante Estados Unidos e incluso dejándolo fuera de la lista para poder tener minutos ante el archirrival.

El propio Rafa Márquez resaltó para TV Azteca que no estaría ni en la banca: "No estará ni en la banca. Hemos decidido no contar con él, cuidarlo, protegerlo, lo que veníamos diciendo. Tanto él como todos los demás jugadores que no están al 100 por ciento".

Gilberto Mora en entrenamiento con México | IMAGO7

¿Cuáles son las situaciones de los jugadores?

En el informe de Selección Nacional de México se destaca que el jugador del AZ Alkmaar, Mateo Chávez, deja la concentración por la roja que vio en el partido y que por ende no tendrá acción al estar suspendido.

El lateral fue expulsado durante el partido ante Estados Unidos, una situación que automáticamente lo dejó fuera del siguiente compromiso por una 'agresión' a un rival que se volvió tendencia en redes sociales.

La expulsión a Mateo Chávez en el partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Chávez había ingresado para disputar la segunda mitad, pero su participación terminó antes de tiempo después y al minutos 67 se tuvo que ir a las regaderas tras un contacto con las dos manos en el rostro de Berhalter.

Caso del Chucky Lozano

Y simplemente como reiteración se catapultó la salida de Hirving Lozano también por una molestia física; el Chucky fue sometido a una resonancia magnética para conocer la gravedad de la molestia. Los estudios confirmaron que el atacante presenta una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo.

Lozano tampoco estuvo disponible para el duelo ante las Barras y las Estrellas, por lo que su regreso con su equipo, LA Galaxy se vio visualizada en primera instancia para seguir el procedimiento y estar completamente sano.