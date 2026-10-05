Aficionados arremeten contra Chivas y su posible tercera camiseta para el Apertura 2026

Camiseta ‘estilo mariachi’ se ha filtrado para ser presentada oficialmente antes de terminar el año

Footy Headlines ha filtrado una posible tercera camiseta de las Chivas para el Apertura 2026; sin embargo, el diseño no ha sido el más esperado para los aficionados quienes se han volcado con comentarios negativos en redes sociales.

¿Cómo es la camiseta?

De acuerdo a los publicado por la página especializada en camisetas, resalta un estilo mariachi con una mezcla de colores; negro y dorado con una franja en el pecho adornada con una especia de flores.

Filtración de posible camiseta de Chivas | X:@Footy_Headlines

“Tras su mediático cambio de Puma a Nike a principios de la temporada, el Club Deportivo Guadalajara está listo para recibir un aspecto alternativo notablemente regio”, destaca Footy Headlines

“Podemos filtrar el impresionante tercer kit de Nike Chivas 26-27, que trae una estética completamente personalizada y lujosa a los gigantes mexicanos”, termina catapultando el primer párrafo de la exclusiva filtración.

En la camiseta destaca en el centro de la franja, en el pecho, el histórico escudo que utilizó el Guadalajara ‘CG’ junto a la evocación de los adornos que es representativa en los trajes de los charros.

El cuello es tipo polo y los patrocinadores añadidos aparecen en pleatado. Cabe mencionar, que el mismo patrón del estilo mariachi aparece en parte de las mangas de la elegante playera que no cayó bien en todos los aficionados.

Chivas se impone a América en el Clásico amistoso l MEXSPORT

¿Cuáles fueron los comentarios negativos?

Los comentarios negativos relucieron tras la publicación de ‘Imágenes de Chivas’, en X, donde se muestra la camiseta especial: “Y eso que tiene que ver con Chivas? Acaso quieren emular a los Mariachis?”, aparece entre las primeras reacciones.