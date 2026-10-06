Conductor acusa a Alexis Vega de "ponerse bravo" en un estacionamiento; esto reportaron en redes

Alexis Vega en un partido con Toluca y foto de un altercado | MEXSPORT / CAPTURA

El futbolista de Toluca vuelve a estar en el foco de la polémica en plena Fecha FIFA

Alexis Vega volvió a estar en el centro de la atención, aunque esta vez fuera de las canchas, debido a que, según un video compartido en redes, el delantero del Toluca habría protagonizado una discusión con un conductor en un estacionamiento de Metepec, Estado de México, durante la tarde de este lunes.

De acuerdo con el testimonio de un conductor compartido por La Crónica de Hoy, el incidente comenzó después de que se le solicitara a Vega mover su vehículo, debido a que presuntamente obstruía el paso dentro del estacionamiento. Según esta versión, el futbolista respondió al reclamo y la situación derivó en una discusión frente a otras personas.

“Y para qué grita enfrente de todos, no tengo su tiempo, me dijo pen...”, comentó Alexis Vega en el video difundido en redes sociales.

De acuerdo con el mismo reporte, la situación no pasó a mayores. Hasta el momento, el episodio corresponde a la versión del conductor y no se ha informado de alguna consecuencia adicional para el jugador.

Vega atraviesa un momento particular con el Tricolor

El incidente ocurre días después de que Vega quedara fuera de la primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El atacante también sorprendió al poner en duda su continuidad con la selección.

Tras el empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul, donde marcó un doblete, Vega reconoció que analiza retirarse de la Selección después de considerar que tuvo poca participación durante el Mundial.

Alexis Vega en lamento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

“Estoy viendo si sigo en la Selección o no”, declaró el futbolista, quien explicó que se trata de una decisión meditada y que próximamente comunicaría su determinación.

Cuatro goles con Toluca

Mientras define su futuro con México, Vega mantiene un buen rendimiento con los Diablos Rojos. En el Apertura 2026 suma cuatro goles y dos asistencias en ocho partidos, con 546 minutos disputados.