El técnico del Toluca cuestionó una jugada del empate de Monterrey y lanzó fuertes palabras contra el cuerpo arbitral después de un amistoso

Antonio Mohamed volvió a quedar en el centro de la polémica después de que Toluca perdiera 2-1 ante Monterrey en un amistoso en Houston y en donde el entrenador argentino arremetió contra el arbitraje.

El reclamo del “Turco” ocurrió después del encuentro, cuando revisaba en un monitor la acción que terminó con el empate de Hugo Cuypers.

Visiblemente molesto, Mohamed lanzó una contundente frase contra los silbantes que quedó grabado y se hizo viral en redes sociales. “Es offside clarito. Igual les gusta que los puteen, así que los voy a putear igual”.

Mohamed cuestionó el empate de Monterrey

La jugada señalada por el estratega argentino llegó al minuto 83, cuando Cuypers apareció para igualar el marcador después de que Toluca se había adelantado. Mohamed consideró que existía posición adelantada.

Antonio Mohamed, técnico de Toluca, en la Liga MX | IMAGO 7

El gol terminó cambiando por completo el rumbo del amistoso, pues Monterrey aprovechó el impulso para completar la remontada cuatro minutos después. Diego Rossi marcó al 88 y selló el triunfo de Rayados por 2-1.

Durante el partido el argentino también protagonizó un fuerte intercambio con integrantes del cuerpo técnico de Monterrey, incluso se hizo de palabras con Matías Almeyda.

El amistoso terminó con los ánimos encendidos

Antonio Mohamed explota contra el arbitraje l IMAGO7

El episodio ocurrió antes del inicio del segundo tiempo, cuando Mohamed bajó al terreno de juego y tuvo un enfrentamiento con Mario Vega, auxiliar de Almeyda.