Rayados remonta ante Toluca y se queda con el triunfo en Houston

Rayados remonta ante Toluca y se queda con el triunfo en Houston | IMAGO7

Matías Almeyda supo imponerse al 'Turco' Mohamed en amistoso

Monterrey aprovechó la pausa por la Fecha FIFA para mantener el ritmo competitivo y consiguió una victoria de 2-1 sobre Toluca en el Shell Energy Stadium de Houston, en un encuentro amistoso que volvió a enfrentar a dos equipos que recientemente disputaron la Final de la Leagues Cup.

¿Cómo fueron las emociones del partido?

El conjunto dirigido por Matías Almeyda tuvo que remar contracorriente después de que Toluca se adelantara en el marcador con una anotación de Paulinho. Los Diablos aprovecharon su momento en el encuentro para tomar la ventaja, pero Monterrey reaccionó antes del silbatazo final.

La respuesta de la Pandilla llegó de la mano de Hugo Cuypers, quien apareció para marcar el tanto del empate y devolverle al conjunto regiomontano la posibilidad de darle la vuelta al marcador.

Ya con el partido encaminado, Diego Rossi apareció para darle la ventaja definitiva a Rayados y concretar la remontada, dejando el marcador 2-1 a favor de los albiazules.

Gol de Toluca ante Monterrey en amistoso en Houston | IMAGO7

Un partido que no fue tan amistoso

El encuentro también tuvo su dosis de intensidad, pues Toluca terminó con un hombre menos luego de la expulsión de Pável Pérez.

Con este resultado, Rayados suma confianza durante el receso internacional y continúa afinando detalles bajo las órdenes de Matías Almeyda, antes de regresar a la actividad de la Liga MX, donde visitará al América el próximo 10 de octubre.