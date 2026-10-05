¡Los que mandan en el Apertura 2026! Estos son los mejores jugadores del torneo

Santiago Homenchenko encabeza el ranking estadístico, seguido por Juan Brunetta y Alexis Vega, entre lo más destacado del torneo

El Apertura 2026 ya tiene a sus principales protagonistas y, de acuerdo con las estadísticas de Statiskicks, Santiago Homenchenko es el futbolista con mejor rendimiento del torneo. El jugador de Querétaro registra un rating de 7.68, superando a Juan Brunetta, Alexis Vega y Federico Pereira, quienes completan los primeros lugares de la clasificación.

El ranking toma en cuenta el rating estadístico y que los jugadores hayan disputado al menos 50 por ciento de los minutos disponibles, por lo que no solamente se considera la producción ofensiva, sino también el impacto general dentro del terreno de juego.

Santiago Homenchenko tras anotarle gol a Atlas en el Apertura 2026 | IMAGO7

Homenchenko y Brunetta, los líderes del Apertura

Homenchenko se encuentra en la cima después de nueve partidos disputados con Querétaro. El futbolista suma 810 minutos, cuatro goles y dos asistencias, además de registrar 15 grandes pases, números que lo colocan como el jugador con mejor valoración estadística del campeonato, con 7.68.

Muy cerca aparece Juan Brunetta. El mediocampista de Tigres tiene un rating de 7.66 y también destaca por su aportación ofensiva, ya que acumula 10 partidos, 894 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias. Además, suma 39 pases clave y ocho grandes ocasiones creadas, reflejando su peso en la generación de juego de los felinos.

Juan Brunetta en celebración con Tigres | MEXSPORT

El tercer puesto corresponde a Alexis Vega, quien registra una valoración de 7.65. El atacante del Toluca disputó ocho encuentros y 546 minutos, con cuatro goles y dos asistencias. También acumula 20 pases clave y dos ocasiones creadas.

Pereira destaca en defensa

Federico Pereira completa el grupo de los cuatro mejores con un rating de 7.49. El defensor del Toluca ha disputado nueve partidos y 765 minutos, con números sobresalientes en labores defensivas: tres porterías en cero, 34 duelos aéreos ganados, 11 tiros bloqueados y 18 intercepciones.

Federico Pereira, en partido ante Rayados | MEXSPORT