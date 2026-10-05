La acción de Richard Ledezma en contra de un niño que ha causado polémica en redes sociales

Richard Ledezma festeja con sus compañeros uno de los goles de Sepúlveda en el Clásico | MexSport

El jugador de Guadalajara ha sido relevante por acciones fuera de lo futbolístico

En el segundo Clásico Nacional entre Chivas y América en menos de un mes, esta vez de carácter amistoso, los Rojiblancos han vencido a las Águilas por un marcador final de 2-0, resultado que ha permitido a Richard Ledezma hacer un par de gestos polémicos para la afición. El primero de ellos en contra de los fanáticos azulcremas que estaban presentes detrás de la portería de Luis Ángel Malagón.

El segundo, se dio cuando un niño quería recibir un autógrafo del 37 de Guadalajara, pero el exjugador del PSV Eindhoven no le hacía caso, situación que hizo enojar a los familiares del pequeño, pero Richie tenía una razón: solo atendería a los presentes con playera del Rebaño Sagrado. Cabe resaltar que esta historia sí tiene un final feliz, pues Richie sí se tomó la foto, pero no accedió a firmar.

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Richie vs un niño americanista

Luego de que el partido amistoso entre Chivas y América terminó, Richard Ledezma atendió a los aficionados que estaban en las gradas más cercanas al terreno de juego; ahí, firmó algunas camisetas y se tomó algunas fotografías, pero cuando llegó el momento de atender al pequeño con camiseta del América, Ledezma simplemente decidió pasarse de largo.

El niño intentó en al menos un par de ocasiones más llamar la atención de Richie, pues realmente quería que el jugador de Chivas le firmara su playera, algo que no hizo; sin embargo, pasados los minutos, el video de la familia del menor muestra que Ledezma sí regreso, pero solo a tomarse una fotografía. Los familiares del niño preguntaron el porqué de no entregarle la firma, a lo que respondió: "que se compre una de las Chivas".

En los comentarios de la publicación por parte de la familia del niño, muchos aficionados han estado de acuerdo con que el jugador "enseñe cómo es la rivalidad al niño", aunque hay algunos otros que no están de acuerdo con que esto sea así, pues pese a los colores, consideran que Richie se pudo haber detenido antes a cumplir la petición del pequeño americanista.

Richard Ledezma provoca a la afición del América

El Clásico Nacional amistoso entre Chivas y América también dejó momentos de tensión fuera de lo estrictamente futbolístico. Durante uno de los festejos por los goles de Ángel Sepúlveda, Richard Ledezma protagonizó un polémico gesto dirigido hacia los seguidores azulcremas que se encontraban detrás de la portería.

Mientras sus compañeros celebraban la anotación, Ledezma respondió a los insultos provenientes de la tribuna llevándose una mano a la oreja, en una clara invitación para que los aficionados del América continuaran haciendo ruido en su contra, todo esto con una expresión facial que mostraba una especie de reto en contra de los rivales.

Chivas se impone a América en el Clásico amistoso l MEXSPORT