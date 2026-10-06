El duelo se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium

Las Águilas del América y Red Bull New York tendrán un frente a frente el próximo 14 de noviembre desde el Sports Illustrated Stadium como parte de un juego de carácter amistoso dentro de la última Fecha FIFA de 2026.

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El encargado de dar el anuncio ha sido la página del estadio, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, que ha resaltado todos los pormenores de fechas, horario y venta de boletos para los aficionados.

“El Sports Illustrated Stadium acogerá un partido amistoso entre el Red Bull New York y el Club América el sábado 14 de noviembre a las 19:30 (hora del este)”, destaca en su primer párrafo el comunicado.

Club América previo a amistoso vs cruz Azul | x:@ClubAmerica

Boletos a la venta

También se destaca que los boletos ya se encuentran a la venta: “Los paquetes de entradas para los partidos Red Bull New York vs. San Diego FC y Red Bull New York vs. Club América ya están a la venta.”

“Las entradas para partidos individuales saldrán a la venta en una fecha posterior. Los abonados del Red Bull New York recibirán entradas para el partido como parte de su membresía Red”, se catapulta.

Erik Sánchez festeja uno de los goles de América | Imago7

¿Cuáles son los próximos partidos del América?

América vuelve a escena en la Liga MX el 10 de octubre, cuando reciba a Monterrey dentro de la Jornada 11 del Apertura 2026. Posteriormente vendrá una seguidilla de tres partidos en el Estadio Banorte: Pachuca (J14), Xolos (J7) y finalmente ante Toluca (J15).

Cabe mencionar que, antes de la serie como local, los Azulcremas tendrán dos visitas consecutivas. El 17 de octubre enfrentarán a León y cuatro días después visitarán al Atlas en la Jornada 12 y 13 respectivamente.

Finalmente, los dirigidos por Guillermo Almada cierran la Fase Regular visitando a los Pumas en la Jornada 16 y haciendo lo propio ante los Tigres en la J17, de cara a la Liguilla, en un cierre apretado.