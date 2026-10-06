El uruguayo afirmó que están enfocados en llegar a la Final del Apertura 2026 y ganarla

El próximo 12 de octubre, América cumplirá 110 años de su fundación, un momento que Brian Rodríguez quiere celebrar con un título. El uruguayo tiene claro que en recientes partidos su rendimiento vino a menos, pero tiene la certeza de que pueden competir de nuevo por el campeonato.

"Sé que falta mucho para la final, pero —sin duda— (un buen festejo) sería llegar y ganarla. Fue un arranque muy lindo para nosotros; después, no nos fue bien en la Leagues Cup, apostamos todo ahí y ahora toca enfocarnos en la Liga", fueron las palabras del uruguayo al diario el Universal.

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Después de la Semifinal de Leagues Cup ante Rayados de Monterrey, las Águilas hilaron tres juegos al hilo sin ganar y apenas se reencontraron con el triunfo ante Necaxa antes de la pausa por la Fecha FIFA. En ese contexto, el 'Rayito' espera que puedan mantenerse con paso ganador cuando se reanude el Apertura 2026.

"Debemos estar pendientes en todos los detalles, porque un detallito, y quedó marcado contra Cruz Azul, puede dejarte fuera de una Liguilla, perder un partido importante. El equipo viene bien, confío en mis compañeros, en el entrenador (Guillermo Almada]. Con trabajo y estar concentrados en esos momentos, va a ser la diferencia", añadió.

Brian Rodríguez e Israel Reyes en el Clásico Nacional | IMAGO7

¿Cuál es el calendario de América?

Las Águilas recibirán a Monterrey en la Jornada 11 una vez que comience de nuevo el torneo mexicano el próximo sábado 10 de octubre. Tras ello visitarán a León el sábado 17, por lo que serán dos rivales complicados contra los que empezó su mala racha en la Leagues Cup.

Atlas, Pachuca, Toluca y el juego pendiente contra Tijuana serán los siguientes compromisos de las Águilas, antes de un cierre intenso ante Pumas y Tigres. De todos, los de la UNAM parecen el rival más accesible, aunque Guillermo Almada no ha ganado ningún clásico por ahora y eso podría pesarle en su visita a CU el próximo 7 de noviembre.

Brian Rodríguez en celebración con América en la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuántos títulos tiene Brian Rodríguez con América?

Fichado en agosto de 2022, el uruguayo tiene seis títulos como futbolista azulcrema hasta ahora. Además del tricampeonato de Liga MX, ganó el Campeón de Campeones, el Campeones Cup, y la Supercopa de la Liga MX en 2024.

"Mirar para atrás y ver todo lo que conseguimos juntos, todo el camino que fue recorrido... Toca agradecer a todas las personas que hicieron que nosotros logremos eso, los que no se ven. Ver cuántos títulos hemos ganado y darle alegría a la gente que paga su boleto, es lo más gratificante", añadió en la mencionada entrevista.