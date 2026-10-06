América y su fantasma: Las Águilas se acercan a los dos años sin poder vencer a Chivas

Omar Govea y Alejandro Zendejas, jugadores de Chivas y América, respectivamente, disputando un balón en el Clásico Nacional | MEXSPORT

La última victoria azulcrema fue el 12 de marzo de 2025

Ha pasado más de un año y medio desde la última vez que América logró derrotar a Chivas y, si ambos equipos no se vuelven a encontrar en la Liguilla o las Águilas consiguen imponerse en caso de hacerlo, el conjunto de Coapa extenderá una racha negativa ante su acérrimo rival que no se veía desde hace más de una década.

Ni en amistosos

Ahora ni en amistosos. Con la reciente derrota en Oakland, California, América llegó a cinco partidos consecutivos sin vencer al Rebaño, tres de ellos oficiales.

Chivas y América no tuvo nada de amistoso en Estados Unidos | MEXSPORTS

La última victoria azulcrema fue el 12 de marzo de 2025, cuando América eliminó a Chivas en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. Desde entonces, las Águilas no han vuelto a encontrar la victoria ante su máximo rival.

En el Apertura 2025, el Rebaño se impuso 2-1; posteriormente, en octubre de ese mismo año, ambos equipos disputaron un amistoso que terminó 1-1. Ya en 2026, Chivas volvió a ganar 1-0 en el Clausura y en el correspondiente al Apertura igualaron 2-2; mientras que en el más reciente disputado en Oakland, se impuso Guadalajara 2-0.

'Piojo' Alvarado en celebración con Chivas ante América | IMAGO 7

¿Cuál fue el periodo más largo sin victoria?

La última vez que América atravesó un periodo tan largo sin derrotar a Chivas fue entre 2014 y 2016. Las Águilas consiguieron su último triunfo el 30 de marzo de 2014 y tuvieron que esperar casi dos años, hasta el 13 de marzo de 2016, para volver a vencer al Rebaño. En ese periodo disputaron tres partidos oficiales sin conseguir la victoria.

Pero para encontrar una racha todavía más larga hay que remontarse a 2009-2012. América derrotó por última vez a Chivas el 25 de octubre de 2009 y no volvió a hacerlo hasta el 8 de abril de 2012, por lo que pasó más de dos años sin vencer a su acérrimo rival.

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT