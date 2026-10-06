El exdirectivo del América y encargado de una sede del Mundial 2026 se integrará al proyecto azulgrana para fortalecer su estructura comercial

Atlante continúa moviendo piezas en su estructura directiva y ahora apunta a fortalecer un área que tenía pendiente: la comercial. El equipo azulgrana prepara la llegada de Michel Bauer, un personaje con pasado en América y experiencia en la organización del Mundial 2026.

¿Quién es Michel Bauer?

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, director de Récord, durante el programa Infiltrados, Michel Bauer se integrará al Atlante como directivo, específicamente para reforzar la parte comercial del club.

Bauer cuenta con una trayectoria ligada al futbol y a los medios de comunicación. Entre 2008 y 2011 fue presidente del América, además de desempeñarse como ejecutivo de Televisa en el área de comercialización.

Su experiencia más reciente también estuvo relacionada con el Mundial 2026, donde participó como Host City CEO, cargo desde el que estuvo vinculado con la organización y operación de la sede mundialista en México.

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Una incorporación que llega en medio de ajustes

La incorporación de Bauer se da en medio de una serie de ajustes en la directiva del Atlante, encabezada por Emilio Escalante como presidente y Emilio Escalante Jr. como vicepresidente, mientras que Jorge Santillana ocupa el cargo de director deportivo.

Emilio Escalante l Instagram: @pdteescalante

Precisamente, el área comercial representaba uno de los espacios que el club tenía pendientes por cubrir.

La institución se encontraba en un proceso de asesoría para fortalecer esta parte de su estructura y todo apunta a que Bauer será quien tome las riendas.

Así, Atlante sumaría a su proyecto a un directivo con experiencia tanto en el futbol mexicano como en la comercialización deportiva y en la organización de un evento de la magnitud del Mundial 2026.