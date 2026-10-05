Miguel Herrera pide el regreso del ascenso y descenso: "debe haber un castigo y un premio"

El técnico del Atlante consideró que la movilidad entre categorías debe regresar al futbol mexicano, aunque advirtió que la Liga de Expansión necesita fortalecerse

Miguel Herrera se pronunció sobre el debate por el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano. En entrevista exclusiva para RÉCORD, el técnico del Atlante consideró que la competencia entre categorías debe contemplar un premio para los equipos que hacen bien las cosas y un castigo para quienes no cumplen con los objetivos deportivos.

"Creo que sí debe haber un castigo y debe haber un premio para el que hace bien las cosas, y para el que hace mal las cosas, pues un descenso", señaló el entrenador del Atlante al hablar sobre la posibilidad de recuperar este sistema.

Letrero de la Liga de Expansión en el Apertura 2026 | IMAGO 7

Herrera también recordó el caso de los Potros y el camino que recorrieron durante su permanencia en la Liga de Expansión. El estratega explicó que el club estuvo certificado durante tres años y medio para tener la posibilidad de ascender deportivamente y que buscó conseguirlo por esa vía.

Sin embargo, ante la ausencia del ascenso y descenso, el proyecto terminó tomando otro camino para que Atlante pudiera regresar a la máxima categoría.

"Si no se puede por la parte deportiva, que ya lo intentamos y lo logramos, y no se pudo porque no hay ascenso y descenso, vamos por la parte donde se puede", explicó.

Miguel Herrera, técnico de Atlante, en la Leagues Cup 2026 | AP

Fortalecer la segunda categoría

Para Herrera, el posible regreso del ascenso no puede producirse sin antes fortalecer la segunda categoría del futbol mexicano. Incluso consideró que debería dejar de llamarse Liga de Expansión y recuperar una denominación relacionada directamente con el ascenso.

El técnico también señaló que actualmente existen pocos clubes que cumplen con todos los requisitos para competir en Primera División, por lo que aspectos como la infraestructura, el origen de los recursos económicos y la estructura de las instituciones deben ser revisados.

Jugadores de la UdG previo a un partido en la Liga de Expansión | IMAGO 7

"Yo creo que el ascenso y el descenso deben existir, pero primero tenemos que fortalecer mucho nuestra segunda división. Hoy hay muy pocos equipos que cumplen con los requisitos para pensar en Primera División. Tenemos que revisar infraestructura, de dónde viene el dinero y toda la estructura que implica tener un equipo en el máximo circuito", declaró Herrera

El entrenador puso como ejemplos los sistemas de Inglaterra y España, donde las segundas categorías cuentan con clubes capaces de competir por el acceso al máximo circuito.