El técnico del Atlante respaldó el proceso del nuevo entrenador del combinado tricolor y pidió que las críticas no condicionen el proyecto

Rafael Márquez apenas comienza su proceso al frente de la Selección Mexicana y Miguel Herrera, ex estratega de México considera que debe tener tiempo para desarrollar su idea. En entrevista exclusiva para RÉCORD, el técnico del Atlante pidió paciencia con el nuevo líder del Tricolor y expresó su deseo de que pueda completar los cuatro años de trabajo rumbo al próximo Mundial.

“Primera vez en la historia del futbol mexicano que se sigue, se continúa un proceso. Ojalá y se den los cuatro años de Rafa, porque sería buenísimo, eso quiere decir que estamos creciendo como futbol”, señaló Herrera.

El estratega azulgrana destacó que Márquez cuenta con un plantel competitivo y que una de las características de sus primeros partidos es la oportunidad que le está dando a futbolistas jóvenes. Por ello, consideró que los resultados inmediatos no deberían modificar el rumbo del proyecto.

Rafa Márquez en el partido amistoso de la Selección ante Colombia | MEXSPORT

Herrera pide no desesperarse con el proceso

Ante los cuestionamientos que surgieron después de los primeros encuentros, Herrera hizo un llamado a los medios de comunicación para permitir que Márquez continúe probando jugadores y construyendo su equipo.

“Lo que yo les pido más bien a los medios, es que no se desesperen, porque al final de cuentas empiezan las críticas”, explicó.

Luis Romo, jugador de la Selección Mexicana, en partido amistoso | IMAGO7

El entrenador también reconoció la importancia del próximo enfrentamiento ante Chile, al tratarse de uno de los partidos de mayor rivalidad para México, pero señaló que el encuentro también forma parte de la evaluación del nuevo proceso.

“Es probar jugadores, es ver jugadores. Seguramente Rafa entiende lo que va a ser este partido, y entiende las críticas que van a venir después del partido”, apuntó.

Rafa Márquez sorprende con XI vs. Perú que promedia menos de 25 años | MEXSPORT

Los antecedentes que respaldan a Rafa Márquez

Herrera también defendió la trayectoria de Márquez ante los cuestionamientos por su experiencia como entrenador. Recordó que el exdefensor ya dirigió en la segunda división de España y destacó que en su momento llegó a ser considerado para dirigir al Barcelona.