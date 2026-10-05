Rafael Márquez, en el partido ante Chile en la Copa América Centenario 2016 | MEXSPORT

El Káiser se vuelve a enfrentar con La Roja, ahora como entrenador de la Selección Mexicana

Chile es el protagonista del partido más doloroso para México en los tiempos recientes de la Copa América, pues el marcador fue de 7-0 en la edición de 2016, cuando disputaron los Cuartos de Final del torneo. En ese encuentro, el actual entrenador del Tri, Rafael Márquez estaba convocado, sin embargo, no tuvo minutos en aquella noche de pesadilla.

Para este martes, el Tri se verá las caras con Chile, lo que significará el reencuentro del Káiser con la selección sudamericana después de ese duro compromiso, que marcó una de las mayores decepciones en la historia de México.

Márquez estuvo en la banca para ese enfrentamiento, con Héctor Moreno y Néstor Araujo como los defensas centrales titulares, además de Miguel Layún y Paul Aguilar como los laterales elegidos por Juan Carlos Osorio.

Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano, en el partido ante Chile en la Copa América Centenario 2016 | IMAGO7

¿Qué jugadores de aquel México vs Chile siguen en el Tri?

Aunque fue hace poco más de 10 años, hay dos futbolistas que siguen contemplados con la Selección Mexicana y que tuvieron minutos en dicho encuentro. Se trata de Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

Jiménez, aunque no fue convocado en esta Fecha FIFA por lesión, sigue contemplado por Rafa Márquez para este proceso, pues con 35 años de edad es un referente en el ataque. Por el lado del Chucky, tuvo minutos contra Colombia, pero por molestias regresó a su club LA Galaxy, por lo que se perderá el duelo frente a Chile.

Banca de la Selección Mexicana en el partido ante Chile, en la Copa América Centenario | IMAGO7

Guardado también estuvo en el 7-0

Además, Andrés Guardado fue titular en ese partido, y actualmente es auxiliar técnico de Rafa Márquez, por lo que para él también será un reencuentro, aunque no tan lejano, pues ya los enfrentó en 2019, con un resultado 3-1 a favor del Tri.

Rafa Márquez tiene la oportunidad de revancha con Chile, ahora en otro rol y aunque él no haya tenido participación en ese encuentro de Copa América, misma que a la postre levantó La Roja para consagrarse como una de las mejores generaciones de su historia, que también tuvo un duro desenlace al no clasificar a la Copa del Mundo de 2018, una racha negativa que prevalece, al no participar en 2022 y tampoco en 2026.