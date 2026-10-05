¿Julián Quiñones era la clave del Tri? Los números de México con y sin el delantero

Julián Quiñones pidiendo el apoyo de la afición mexicana en el Mundial | MEXSPORT

La Selección Mexicana ha mostrado diferencias importantes en sus registros cuando Julián Quiñones ha estado presente, especialmente durante el Mundial 2026

La Selección Mexicana atraviesa una etapa de contrastes. Mientras el equipo dirigido por Javier Aguirre consiguió resultados destacados antes y durante el Mundial 2026, el inicio de Rafa Márquez al frente del Tricolor ha dejado un empate ante Colombia, otro frente a Perú y una derrota por 3-0 contra Estados Unidos. En medio de esta comparación aparece Julián Quiñones.

El delantero fue uno de los protagonistas de México durante la Copa del Mundo, donde marcó ante Sudáfrica y Chequia, además de registrar un gol y una asistencia contra Ecuador. Su ausencia en los primeros partidos de la nueva etapa del Tricolor abre la puerta a comparar los números de México con y sin el atacante nacido en Colombia.

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México mostró una versión distinta con Quiñones durante el Mundial

Durante la Copa del Mundo 2026, Quiñones participó en los cinco partidos de México y el equipo consiguió cuatro victorias antes de caer ante Inglaterra por 3-2 en la eliminación del torneo.

El Tricolor derrotó 2-0 a Sudáfrica, con un gol de Quiñones; posteriormente venció 1-0 a Corea del Sur. En el tercer encuentro de la fase de grupos, México superó 3-0 a Chequia con otra anotación del delantero y después derrotó 2-0 a Ecuador, partido en el que Quiñones aportó un gol y una asistencia.

Quiñones fue clave para México, aportando 4 goles y una asistencia durante la Copa del Mundo, siendo un parteaguas para la gran actuación del Tri ante todo el planeta en el mejor torneo del futbol mundial.

Defensivamente, la diferencia también resulta llamativa. México solamente recibió goles en uno de sus cinco partidos mundialistas: la derrota 3-2 ante Inglaterra. El primer tanto recibido llegó, en promedio, al minuto 36 y el segundo alrededor del 60.

Roberto Alvarado y Julián Quiñones | MEXSPORT

¿Qué pasó después del Mundial?

La comparación se vuelve más interesante al revisar los partidos posteriores al Mundial y el inicio de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, sin Quiñones por lesión.

Antes de esta nueva etapa, México había derrotado 5-1 a Serbia y 1-0 a Australia. Sin embargo, después del Mundial, el Tricolor empató 1-1 contra Colombia, igualó con Perú por el mismo marcador y posteriormente sufrió una derrota de 3-0 frente a Estados Unidos.

En estos tres encuentros, México consiguió marcar en dos ocasiones, pero también recibió cinco goles. Es decir, pasó de un Mundial en el que solamente recibió tres goles en cinco partidos a conceder cinco tantos en sus tres compromisos posteriores.

Armando 'Hormiga' González y Santiago Giménez, delanteros de la Selección Mexicana, tras partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Los números de Quiñones respaldan su importancia ofensiva

Julián Quiñones también llega con números que explican por qué se convirtió en el referente ofensivo de México. Desde su llegada al Al-Qadsiah, el delantero registra 57 goles y 10 asistencias en 64 partidos, cifras que le permitieron ser nominado al Balón de Oro y conquistar la Bota de Oro del futbol saudí.

Lo que la estadística deja claro es que México tuvo una producción ofensiva y defensiva más consistente durante el Mundial, cuando Quiñones fue uno de los protagonistas del equipo, mientras que el inicio de la nueva etapa con Rafa Márquez ha mostrado mayores dificultades, marcando 2 goles en 3 partidos.