El delantero de la Selección Mexicana resaltó su reflexión

Armando “Hormiga” González destacó con contundencia cuáles son sus expectativas tras llegar al Olympiacos y fue sincero sobre lo que puede demostrar el futbol europeo asegurando con firmeza que no se creerá Lionel Messi.

¿Qué dijo la Hormiga González?

“Yo sé que no soy Messi y nunca voy a ser Messi, nunca me lo voy a creer así”, destacó, sobre lo que la afición puede esperar de él, en una entrevista con Claro Sports durante la concentración con la Selección Mexicana.

“Yo sé que soy un jugador en constante evolución y el día que yo sienta que ya sé todo es el día que me voy a estancar. El día que yo sea de que nada, yo ya sé todo, tú no me puedes decir nada, es el día en el que me voy a estancar porque ya no voy a crecer”, apuntó.

Hormiga González y Santi Giménez lamentan la derrota ante Estado Unidos | Imago7

Hormiga González es consciente de la responsabilidad que conlleva su llegada a Europa: “Cuando llegué a Olympiacos, sí fue un fichaje y se esperaban cosas de mí, pero también yo sabía que venía a una liga nueva donde me tocaba aprender cosas, a un futbol nuevo, a un futbol europeo, a una exigencia diferente”

“Yo sabía que me tocaba aprender muchas cosas y el día de hoy sigo aprendiendo cosas ahorita estando aquí en Selección”, asimismo mencionó como cambió su rutina: “Fue muy raro. Fue como otro sentimiento porque yo estaba muy acostumbrado a Verde Valle”.

'Hormiga' González celebra su gol con Olympiacos | X: @olympiacosfc

Y por otra parte, recordó como fue sus primeros inicios en categorías inferiores: “Fue muy raro yo llegar con ropa normal e ir a buscar mi ropa y a la utilería y pues cambiarme. Entonces fue algo raro, pero a la vez fue algo de saber de oye, di un gran paso y lo mismo me pasó acá”.

La nostalgia de la Hormiga González

Hormiga González también recordó ese abrazo con Javier Hernández durante la Copa del Mundo en donde se estrechó de mano con su ídolo durante un momento emotivo en el Estadio Banorte.

“Yo tenía la ilusión de poder meter un gol como él, cuando vamos dando la vuelta agradeciendo en el primer Mundial pues yo sabía que el ‘Chicharo’ siempre estaba ahí y como siempre lo he dicho, él siempre me ha apoyado”, catapultó.