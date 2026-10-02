¡Armando se eleva en Europa! La ‘Hormiga’ ya es el más valioso de Grecia

González aparece en la cima del listado del CIES Football, con una valoración estimada que supera a jugadores de PAOK y Panathinaikos

Armando González continúa elevando su cotización después de dar el salto de Chivas al futbol europeo, debido a que a menos de tres meses de su llegada al Olympiacos, el delantero mexicano aparece como el futbolista con mayor valor estimado de la Superliga de Grecia, de acuerdo con el CIES Football Observatory.

El listado coloca al canterano del Guadalajara con un valor estimado de entre 23 y 27 millones de euros, mientras que otros datos citados en los reportes sitúan su valoración puntual en 24.42 millones de euros. Se trata de una estimación de transferencia y no de un precio fijo de venta.

La ‘Hormiga’, por encima de figuras del futbol griego

El mexicano aparece por delante de Christos Zafeiris, del PAOK, quien registra una valoración estimada de 21.84 millones de euros. El podio lo completa Joel Rocha, del Olympiacos, con 20.63 millones.

En el listado también aparecen nombres como Azzedine Ounahi, del Panathinaikos, con 18.19 millones, y Gustavo Puerta, compañero de González en Olympiacos, con 17.84 millones de euros.

Armando 'Hormiga' González en celebración con Olympiacos en Europa League | AP

Su valor aumentó tras salir de Chivas

La cotización de González también refleja el crecimiento que tuvo después de su última temporada en México, ya que transfermarkt lo valoraba en 15 millones de dólares antes de su salida.

Olympiacos desembolsó alrededor de 12 millones de dólares por el 80 por ciento de sus derechos, después de que el delantero cerrará una temporada destacada con Chivas.

Armando González calentando en un partido de la Selección Mexicana | IMAGO7

Los goles que lo llevaron a Europa