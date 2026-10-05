El comediante mexicano no dejó pasar las fallas de los jugadores de la Selección Mexicana

Eugenio Derbez recurrió a su personaje icónico ‘El Diablito’ para burlarse de Raúl “Tala” Rangel y Santiago Giménez quienes fueron los protagonistas con fallas monumentales en la dolorosa derrota de la Selección Mexicana a manos de Estados Unidos.

Eugenio Derbez hace de las suyas en partido de México

A través de un video publicado por el comediante mexicano, en TikTok, se puede observar como el personaje hizo de las suyas para darle un toque especial a las jugadas bochornosas durante el partido.

Armando 'Hormiga' González y Santiago Giménez, delanteros de la Selección Mexicana, tras partido ante Estados Unidos | IMAGO7

En el clip al puro estilo de ‘El Diablito’ se resaltan los dos errores de Tala Rangel en la portería mexicana y para añadirle un bonus aparece también la falla frente al arco de Santiago Giménez que terminó por rematar mandando el esférico por un lado.

Lo que más llamó la atención en esta adecuación fue que el personaje resaltó con un cartel colgado en el pecho con la frase “Traigan a Quiñones” en un momento de nostalgia para la comedia mexicana.

Eugenio Derbez en los premios Oscar | INSTAGRAM: @ederbez

¿Cuáles fueron las fallas?

La jugada de a primera falla del Tala Rangel nació cuando Giovanni Reyna le ganó la carrera a Érik Lira y consiguió ingresar con peligro al área mexicana, el atacante estadounidense sacó el disparo y Rangel dudó y entregó el balón para el primer.

El arquero de las Chivas catapultó su segunda falla al buscar el pase rápido para su defensa, pero terminó por regalar el balón al delantero de Estados Unidos que terminó pro definir.

Raúl 'Tala' Rangel, portero mexicano, en el duelo ante Estados Unidos | IMAGO7

Santiago Gimenez también tuvo la suya y erró en dos ocasiones a Estados Unidos ante la portería libre para anotar; pero hubo, una más destacó por su evidente falla teniendo el arco de frente y sin portero.