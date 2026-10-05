Las críticas a Santiago Giménez no paran y ahora fue Adrián Marcelo, conductor de televisión, quien apareció en redes sociales para lanzarse fuertemente sobre el delantero mexicano tras su partido en el Estados Unidos vs México.
Santiago Giménez, el jugador con más ocasiones falladas con Selección Mexicana desde 2022
Fue a través de X que el regiomontano lanzó un comentario, incluso con una comparación con Guillermo Martínez: “Hoy por hoy, absolutamente nada separa a Santi Giménez del Memote Martínez”.
La polémica declaración llegó tras una de las fallas más comentadas en el juego de la Selección Mexicana por parte del canterano del Cruz Azul que lo dejó mal parado como centro delantero.
Las fallas de Santiago Giménez
La primera jugada se generó en los primeros minutos del encuentro con una salida desde el fondo con Tala Rangel y, tras una serie de pases, el balón terminó en los pies de Roberto Alvarado dentro del área.
El Piojo alzó la cabeza y mandó una diagonal para el canterano de La Máquina; pero, Santiago Giménez abanicó y no logró pegarle al esférico en un momento que lo evidenció con falta de técnica.
El propio Giménez tuvo otra jugada a velocidad, pero no logró llegar al balón y una nueva oportunidad fue desaprovechada y México seguía sin tener el punch en la definición ante un rival que buscó aprovechar cada instante para adelantarse.
Sin embargo, la jugada que más destacó por su evidente falla teniendo el arco de frente y sin portero. El atacante recibió el balón; pero, sin control y su toque, casi tiro, mandó la numero seis a un lado del poste.
¿Qué dijo Rafa Márquez sobre Giménez?
Rafa Márquez mencionó sobre el caso de Santiago Giménez: "Santi, yo creo que sí le hace falta tener más minutos obviamente para estar en la mejor forma. Sin embargo creo que aquí lo que queríamos también es eso, darle minutos para que él también se fuera tanto poniendo en forma por una molestia que venía teniendo, no pudo participar en los dos primeros partidos así que bueno, confiamos en él y que ojalá que pueda tener más oportunidad para que pueda quizás mejor ritmo de juego”.