El regiomontano apareció en redes sociales para lanzar la crítica

Las críticas a Santiago Giménez no paran y ahora fue Adrián Marcelo, conductor de televisión, quien apareció en redes sociales para lanzarse fuertemente sobre el delantero mexicano tras su partido en el Estados Unidos vs México.

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Fue a través de X que el regiomontano lanzó un comentario, incluso con una comparación con Guillermo Martínez: “Hoy por hoy, absolutamente nada separa a Santi Giménez del Memote Martínez”.

La polémica declaración llegó tras una de las fallas más comentadas en el juego de la Selección Mexicana por parte del canterano del Cruz Azul que lo dejó mal parado como centro delantero.

Adrián Marcelo en un momento en promocional / Especial

Las fallas de Santiago Giménez

La primera jugada se generó en los primeros minutos del encuentro con una salida desde el fondo con Tala Rangel y, tras una serie de pases, el balón terminó en los pies de Roberto Alvarado dentro del área.

El Piojo alzó la cabeza y mandó una diagonal para el canterano de La Máquina; pero, Santiago Giménez abanicó y no logró pegarle al esférico en un momento que lo evidenció con falta de técnica.

Santiago Giménez tras fallar con la Selección Mexicana | IMAGO7

El propio Giménez tuvo otra jugada a velocidad, pero no logró llegar al balón y una nueva oportunidad fue desaprovechada y México seguía sin tener el punch en la definición ante un rival que buscó aprovechar cada instante para adelantarse.

Sin embargo, la jugada que más destacó por su evidente falla teniendo el arco de frente y sin portero. El atacante recibió el balón; pero, sin control y su toque, casi tiro, mandó la numero seis a un lado del poste.

Armando 'Hormiga' González y Santiago Giménez, delanteros de la Selección Mexicana, tras partido ante Estados Unidos | IMAGO7

¿Qué dijo Rafa Márquez sobre Giménez?