El jugador de las Chivas regresará a Verde Valle por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda

Mal y de malas para la Selección Mexicana. Después de las bajas de Mateo Chávez, Hirving Lozano y Gilberto Mora, Luis Romo también dejará la concentración del Tricolor tras mostrar una lesión muscular.

Por medio de un comunicado de prensa, la Selección Mexicana comentó que el mediocampista de Chivas presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que regresará a Verde Valle para continuar su recuperación.

Luis Romo a punto de ejecutar un pase en el México vs. Estados Unidos | MEXSPORT

¿Qué otras bajas por lesión ha tenido México?

Luis Romo se suma a Gilberto Mora e Hirving 'Chucky' Lozano, quienes no estuvieron ni en la banca en el duelo ante Estados Unidos. Al igual que el jugador de las Chivas, el joven mediocampista y el veterano atacante regresaron a sus clubes.

Las tres lesiones en el Tricolor despertaron la curiosidad entre los aficionados y analistas, ya que se presentaron tras la salida de Pol Lorente, el ahora preparador físico del Valencia de Javier Aguirre.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7

¿Cuál es el último partido del Tri?

Rafael Márquez tendrá que jugar ante Chile con algunos cambios, ya sea por lesión o para buscar darle minutos a hombres que no los han tenido. Una de las sustituciones que más suenan es en el arco, por las fallas de Raúl ‘Tala’ Rangel ante Estados Unidos.

El conjunto mexicano buscará cerrar la primera Fecha FIFA del Káiser con una victoria, después de dos empates y la dolorosa derrota ante las Barras y las Estrellas. El partido del Tricolor será en el Coliseo de Los Ángeles.