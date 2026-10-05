A 10 años del 7-0 México se enfrenta a Chile con cuentas pendientes

La Selección Mexicana se reencuentra con los andinos en Estados Unidos

La Selección Mexicana se reencuentra nuevamente ante Chile en Estados Unidos después de más de 10 años de aquel colosal goleada que se llevaron los entonces dirigidos por Juan Carlos Osorio en Santa Clara.

El Tri vuelve a enfrentarse a los andinos con esa espinita clavada y busca ganar ese partido que no se comparará a lo vivido en la Copa América que terminó con una histórica derrota para México.

Vicente Matías Vuoso fue la figura de México contra Chile | IMAGO 7

¿Cómo fue el partido?

En aquella ocasión Chile avanzó a las Semifinales de la Copa América Centenario, en una patética exhibición del Tri, 'La Roja' se despachó con más de media docena de anotaciones en Levi's Stadium.

Al minuto 13 inició la masacre, cuando Puch aprovechó un rebote de Ochoa para abrir el marcador y la lluvia de goles empezaron a caer. La holgada goleada terminó con dos goles de Puch, cuatro de Vargas y uno de Alexis Sánchez.

Jugadores de México trotan durante entrenamiento en Chile | IMAGO7

México se fue abajo en el marcador tras sólo 15 minutos. Y es que, tan solo en el minuto 57 ya lo perdían 5-0 y al final de los 90 minutos el Tricolor terminó por caer en California, Estados Unidos.

¿Cuál es el historial?

México y Chile se han enfrentado en reiteradas ocasiones y hasta el momento contabiliza un total de 16 victorias, cinco empates y 12 derrotas en 33 partidos, por lo que mantiene la ventaja sobre Chile.

Sin embargo más allá del histórico 7-0, México también ha conseguido valiosas victorias; en marzo de 2019, el combinado nacional derrotó 3-1 a Chile en un partido amistoso con el Tri al mando de Gerardo Martino.

El antecedente más cercano entre ambos equipos se registró el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, de 2021, cuando empataron 2-2 en un encuentro de preparación también en suelo estadounidense