En exclusiva para RÉCORD, 'El Emperador' reveló la cual cree que es la razón por la que el proyecto de Gabriel Milito no ha terminado de ser exitoso

Guadalajara tiene uno de los proyectos más sólidos en la actualidad, pues de la mano de Gabriel Milito han logrado crear un plantel competitivo y mantenerse en zona de Liguilla por una buena cantidad de tiempo; sin embargo, algunos detalles no les han permitido la obtención de un campeonato, una de ellas, analizada por parte de Claudio Suárez, nuevo analista de Fox.

Para el exjugador del Rebaño y exseleccionado nacional, la madurez no es uno de los fuertes del cuadro rojiblanco, así que es uno de los detalles que tienen que mejorar si quieren llegar a la excelencia en Liga MX y sumar su tan ansiado título 13.

Un gran equipo que necesita madurar

Claudio Suárez es uno de los defensores más recordados de la Selección Mexicana; sin embargo, también es recordado por su etapa en clubes, cuando pasó por las filas de Chivas y de Pumas, hablando del equipo rojiblanco, en exclusiva para RÉCORD, el 'Emperador' mencionó qué es lo que cree que tiene que cambiar en el equipo para lograr ser campeón.

Le atinaron con Milito, es un equipo dinámico de jóvenes, yo pensé que iban a seguir hundidos, no se veía por donde, pero empezaron a traer a los jugadores mexicoamericanos y a algunos más que han funcionado, me gusta lo de Chivas, pero son detalles que tiene que mejorar, que maduren en saber manejar los partidos

Gabriel Milito dirige a Chivas en derrota ante Querétaro | MexSport

Madurar y meter goles

Como parte de la fórmula que Suárez ve para que el éxito en Chivas se pueda dar, no solo está el tema de la madurez, pues el 'Emperador' confía que eso puede llegar con el tiempo; sin embargo, también recordó la partida de la Hormiga, pero argumentó que los goles sí pueden llegar de la mano de los jugadores que se mantienen en el ataque rojiblanco.

Lógicamente tienen que buscar la contundecnia, ya sea con Marín o Sepúlveda adelante porque se fue la Hormiga que es algo bueno. El trabajo de la directiva es bueno en genral, pero les falta el título; lamentablemente el torneo pasado les quitaron a sus seleccionados y no pudieron ganar