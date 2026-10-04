El presidente de Clubes Unidos de Jalisco y directivo de la Universidad de Guadalajara dejó en claro que la institución no cederá ni venderá patrimonio

Alberto Castellanos, en su doble faceta como presidente de Clubes Unidos de Jalisco y rector del Centro Universitario de Guadalajara, fijó una postura contundente respecto a las conversaciones entabladas con Grupo PRODI para el posible uso de predios universitarios en Zapopan o Los Belenes para el nuevo estadio de Atlas. El directivo enfatizó de manera categórica que “mientras no haya aprobación del Consejo General Universitario (CGU), no hay estadio”.

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Castellanos aclaró que la Universidad de Guadalajara (UdeG) no venderá ni cederá bajo ninguna circunstancia espacio alguno de su patrimonio institucional para la edificación de la nueva sede rojinegra.

Por ello, cualquier modelo de colaboración deberá ser presentado formalmente para ser evaluado por las comisiones del CGU, analizando su viabilidad legal, financiera y patrimonial como requisito obligatorio previo a cualquier acuerdo definitivo.

El proyecto para la edificación del nuevo estadio Atlas afronta un filtro institucional indispensable | IMAGO7

La postura ante la mudanza rojinegra

En lo que respecta a la administración del Estadio Jalisco (inmueble donde cohabitan Atlas, Leones Negros, Chivas y Oro), Castellanos subrayó que la prioridad de Clubes Unidos de Jalisco ha sido la modernización integral de la cancha y su sistema de drenaje, proyecto que requirió una inversión cercana a los 20 millones de pesos.

Asimismo, el dirigente señaló que la asociación no ha recibido notificaciones formales iniciales sobre un traslado definitivo por parte de la directiva atlista.

Atlas seguirá siendo local en el Estadio Jalisco | IMAGO7

Por su parte, Grupo PRODI (Promotor de Desarrollo e Infraestructura), consorcio encabezado por el empresario José Miguel Bejos y reciente propietario del Club Atlas, mantiene el objetivo de edificar una casa propia para los Zorros.