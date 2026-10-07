Los Rojinegros y los Leones Negros tendrán su nuevo hogar en la Universidad de Guadalajara

Atlas y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara están listos para comenzar una nueva etapa en su historia. Después de varias semanas de especulación, este miércoles fue presentado oficialmente el proyecto del que será el nuevo estadio de ambos clubes, como parte de la denominada “Ciudad U. de G.”, un complejo que buscará convertirse en un referente deportivo, cultural y de entretenimiento para Jalisco.

El nuevo recinto estará ubicado en el predio de Calle 2, en un terreno de 147 mil metros cuadrados, y tendrá una capacidad para 40 mil 70 aficionados en su configuración principal, aunque podrá alcanzar los 42 mil espectadores con la utilización de palcos. La expectativa es que el inmueble pueda albergar su primer partido a inicios de 2030.

La presentación se llevó a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y contó con la presencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter; el presidente de Grupo PRODI y propietario del Atlas, José Miguel Bejos; el presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, así como representantes de Populous, firma internacional encargada del diseño arquitectónico del proyecto.

Proyecto del nuevo Estadio de Atlas | Carlos Ponce

El estadio tendrá un diseño rectangular, con líneas y ángulos marcados, además de celosías que rodearán el inmueble y podrán iluminarse de acuerdo con cada ocasión. El proyecto contempla cinco configuraciones distintas para sus espacios, con la cancha como escenario principal y un venue en la cabecera norte con capacidad para cinco mil personas.

La grada de esa zona será móvil, lo que permitirá modificar la configuración del inmueble y ampliar su capacidad. Además, contará con dos plazas públicas, ubicadas al norte y al sur, así como dos áreas de estacionamiento.

Pablo Lemus Navarro, Karla Alejandrina Planter Pérez, Jose Miguel Bejos, presidente de Grupo Prodi | Carlos Ponce

Uno de los principales objetivos será acercar al público al terreno de juego. El proyecto contempla que las tribunas sean las más cercanas a la cancha de todo el futbol mexicano, con 56 palcos y alrededor de 3,600 asientos premium, plateas y preferentes.

En el aspecto tecnológico, el estadio contará con pantallas de última generación alrededor del techo y un gran panel digital ubicado entre las zonas baja y alta de las gradas, elementos que buscarán generar una atmósfera más intensa durante los partidos y eventos.

Estadio Jalisco | IMAGO7

Durante la presentación, Pablo Lemus destacó que el proyecto representa una oportunidad para impulsar tanto el deporte como la actividad cultural y económica de Guadalajara y su zona metropolitana. El mandatario también señaló la posibilidad de que Jalisco pueda contar con dos estadios certificados por FIFA.

¿Eso qué puede representar? Traer el Mundial de Clubes, el Mundial Femenino de 2031 con dos estadios certificados ¿y por qué no? Poder pensar incluso en poder ser, por cuarta ocasión, sede mundialista”, declaró Lemus Navarro.

Afición de Atlas durante el partido de la Liga MX | IMAGO 7

Por su parte, José Miguel Bejos confirmó que Grupo PRODI asumirá el costo total de la construcción, con una inversión estimada de cinco mil millones de pesos y sin recursos provenientes del presupuesto público.

El empresario explicó que, aunque la iniciativa privada financiará la obra, se trabajará de manera conjunta con los gobiernos estatal y municipal para atender las necesidades de movilidad y vialidad que genere el nuevo estadio. Además, Zapopan también podría obtener beneficios económicos a través del impuesto sobre espectáculos públicos.

En tanto, Karla Planter destacó los beneficios que el proyecto representará para la Universidad de Guadalajara. La institución conservará la propiedad de los terrenos donde será construido el estadio y no aportará recursos económicos para su edificación.

Afición de Atlas en la tribuna del Estadio Jalisco | IMAGO 7

Además, la Universidad recibirá 18 millones de pesos anuales, cantidad que será actualizada conforme a la inflación, “independientemente de que haya utilidad”, y tendrá una participación del 20 por ciento en el proyecto y en los beneficios que genere.

Con una capacidad de más de 40 mil aficionados, una inversión privada de cinco mil millones de pesos y la participación de Atlas y Leones Negros, el nuevo estadio apunta a convertirse en una de las principales obras deportivas de Jalisco para los próximos años.