Clásico Tapatío: El día que el Bofo Bautista no festejó un gol ante el Atlas

La rivalidad entre Rojinegros y Rojiblancos ha tenido capítulos inolvidables en su historia

Chivas y Atlas jugarán su partido del Apertura 2026 este sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco para una edición más del Clásico Tapatío, mismo que ha tenido distintos capítulos y algunos momentos que han incrementado la rivalidad. Uno de los más recordados es el no festejo de Adolfo Bautista, ya que detrás de la acción del 'Bofo', había un contexto importante.

Fue el 26 de febrero de 2005 cuando el histórico jugador rojiblanco realizó una de las burlas más recordadas de parte de un jugador del Rebaño hacia los Zorros, en donde posteriormente mencionó que le daría vergüenza festejar un gol ante ellos.

"Un equipo insignificante"

Fue en el torneo Clausura 2005 cuando en el Estadio Jalisco, Chivas recibía a los Rojinegros del Atlas y el encuentro se mantenía con un empate a un gol; fue entonces que al minuto 38, el Bofo anotó un gol de pierna zurda para poner el marcador en favor del Rebaño, pero de manera extraña para muchos, no festejó, solo se llevó las manos a la cintura y miró hacia abajo.

Lo siguiente fue que el árbitro Marco Antonio Rodríguez amonestó a Bautista y los jugadores rojinegros reclamaron con todo y trataban de atacarlo. Podría ser algo insignificante, pero la realidad es que no lo era, pues en declaraciones previas, el Bofo había sido claro con su postura:

El Atlas es un equipo tan insignificante, que si le meto gol, no lo voy a festejar, me daría vergüenza hacerlo

Bofo Bautista no festeja ante Atlas | Captura de pantalla

La amonestación de 'Chiquimarco' se dio porque después de escuchar las declaraciones, el silbante mexicano consideró que esa pose se podría considerar algo provocativo. En cuanto al partido, el resultado sí terminó siendo para Chivas, pero con un 3-2 en la pizarra final.

Pasan los años, pero el recuerdo sigue

El goleador de Chivas para el Apertura 2026 es Ricardo Marín, o al menos por el momento, lo cual hace recordar que, en el Apertura 2023, Ricardo Marín replicó el movimiento del 'Bofo' Bautista, todo esto en el marco de la goleada 4-1 del Rebaño en contra de La Academia.

¿Insignificantes? Ricardo Marín emuló festejo de 'Bofo' Bautista contra el Atlas | ESPECIAL