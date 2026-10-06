Diego Franco, de Chivas Impulsora declaró en entrevista exclusiva para RÉCORD lo que sucedió en el duelo ante América Buenavista

En los últimos días, las imágenes de la bronca en el duelo de talacha entre Chivas Impulsora y América Buenavista causaron revuelo, también por la presencia de César Arturo Ramos, el árbitro tres veces mundialista. Para Diego Franco, elemento del equipo Rojiblanco, la inclusión del silbante fue un ingrediente extra para que se viviera de esa forma el encuentro, así lo mencionó en entrevista exclusiva para RÉCORD.

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¿César Ramos influyó en la bronca de la talacha?

Sí, yo creo que es un ingrediente extra (César Ramos en el partido). Si te soy muy sincero, el tema de la talacha no se lleva como en el profesional. Tuve la suerte de estar mucho tiempo en el tema profesional y también involucrarme en el tema de la talacha. Sabemos que el árbitro es un poquito más rigorista, el árbitro que lo aprietan un poquito de muchos sentidos. Y yo creo que fue como no una detonante, pero sí como algo especial, algo diferente para este partido

dijo Franco para RÉCORD.

El duelo, que de por sí ya contaba con un grado importante de rivalidad, se vivió con más intensidad por lo que había de por medio, el premio de 1 millón de pesos, sumado a que se disputó en el Estadio Agustín ‘Coruco’ Díaz y la presencia de César Ramos.

César Ramos en el Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Qué provocó la bronca en el partido de talacha entre Chivas Impulsora y América Buenavista?

Diego Franco explicó para RÉCORD lo que sucedió en la cancha para que se provocara la bronca. El jugador señaló que después de una falta señalada por el árbitro, la molestia y empujones salieron a relucir para terminar en la pelea.

Era un partido que estaba calientito y fue una jugada, una barrida de un jugador de nosotros y César marcó falta, fue roja directa y de ahí en lo que salía nuestro jugador, pues hubo empujones de parte de otros jugadores del otro equipo y eso fue un poquito lo que detonó para que pasara lo que pasó. Es futbol y se sabe que de repente se calientan un poco los ánimos. Si te soy muy sincero había mucho descontrol en muchas partes

El duelo entre Chivas Impulsora y América Buenavista acabó en pleito | Captura

Por último, el mensaje de Franco después de lo sucedido es para intentar erradicar la violencia, aunque reconoce que es complicado eliminarla por completo por la intensidad con la que se vive el futbol, pero mientras se tome como lo que es, un juego, las cosas pueden mejorar.