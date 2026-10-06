César Ramos habría cobrado hasta 100 mil pesos por pitar la Talacha que terminó en bronca

César Ramos trabajó en el juego de Chivas Impulsora y América Buenavista | @ecovisualMx

El árbitro mundialista habría recibido entre 70 y 100 mil pesos por dirigir el duelo entre Chivas Impulsora y América Buenavista

César Arturo Ramos Palazuelos pudo haberse llevado una importante cantidad de dinero por dirigir el llamado Clásico de la Talacha entre Chivas Impulsora y América Buenavista, celebrado este fin de semana en Morelos.

De acuerdo con lo revelado por Alberto Bernard y René Tovar en el programa Infiltrados de RÉCORD, el árbitro de Primera División habría cobrado entre 70 mil y 100 mil pesos por hacerse cargo del encuentro.

¿Cómo fue que Ramos pudo dirigir el encuentro?

Los analistas explicaron que Ramos es originario de Sinaloa, pero desde muy joven se trasladó a Morelos, donde se relacionó con el colegio de árbitros de la entidad. Esa conexión habría facilitado su participación en el partido.

César Arturo Ramos, árbitro mexicano | MEXSPORT

Según lo comentado en la emisión, el silbante mundialista solicitó permiso a la Comisión de Árbitros para trabajar en el compromiso, por lo que su presencia habría contado con autorización.

El partido se disputó en el Estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec y tenía un atractivo premio de un millón de pesos para el ganador. Chivas Impulsora terminó imponiéndose 3-1 ante América Buenavista.

La fiesta terminó en una batalla campal

El duelo entre Chivas Impulsora y América Buenavista acabó en pleito | Captura

Sin embargo, el encuentro quedó marcado por la violencia. Cerca del final comenzaron los reclamos sobre el árbitro y los enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos.

La situación escaló con la entrada de aficionados al terreno de juego, provocando una batalla campal. Ante la falta de garantías de seguridad, el partido tuvo que terminar antes de completar los 90 minutos.