Cristiano Ronaldo se encuentra en crisis con su selección | AP

El hombre que militó en la Liga MX cuestionó con dureza la decisión del portugués de abandonar la concentración de su selección

Cristiano Ronaldo continúa en el centro de la polémica después de abandonar la concentración de la Selección de Portugal en plena fecha internacional. La decisión del delantero generó múltiples reacciones y una de las más duras llegó por parte de Hérculez Gómez, exfutbolista estadounidense y actual analista de ESPN.

Podría interesarte Futbol Bruno Fernandes sale en defensa de Cristiano Ronaldo e hizo una petición a compañeros y aficionados

Durante su participación en un programa de la cadena, Gómez criticó fuertemente la postura del atacante portugués y consideró que su salida del combinado nacional representó una traición hacia sus compañeros.

Hérculez Gómez critica duramente a Cristiano Ronaldo

“Hay muchas de esas personas, ese tipo de gente, y que Cristiano traicione a su equipo de esa manera, muestra lo chiquito que es”, expresó el exjugador.

Hérculez también cuestionó que los logros deportivos y el impacto mediático de Cristiano puedan justificar una determinación de este tipo. “Por más grande que tú creas que eres como Dios en mercadotecnia, porque has ganado algo, muestras lo chiquito que eres. Hayas ganado lo que hayas ganado”, agregó.

Las palabras del analista de ESPN se producen después de que Ronaldo confirmara públicamente su salida del campamento de Portugal tras sostener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol.

Cristiano Ronaldo está en la posibilidad de dejar a Portugal | AP

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal

“Después de la conferencia de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, he decidido abandonar el campamento de entrenamiento de la Selección Nacional”, expresó Cristiano Ronaldo mediante un comunicado.

La determinación del atacante llegó después de las declaraciones del técnico Jorge Jesus y abrió una nueva polémica alrededor del futuro del histórico goleador con el combinado lusitano.