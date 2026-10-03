Bruno Fernandes sale en defensa de Cristiano Ronaldo e hizo una petición a compañeros y aficionados

Cristiano Ronaldo se encuentra en crisis con su selección | AP

El capitán de Portugal destacó el lugar que ocupa el delantero en la historia del futbol portugués, en medio de la tensión con Jorge Jesus

Bruno Fernandes habló sobre la situación de Cristiano Ronaldo en la víspera del partido de Portugal contra Noruega por la Liga de las Naciones. El mediocampista confirmó que tuvo una conversación con su compañero y dejó clara su postura sobre su legado.

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“Lo que le dije es lo que repito aquí: lo más importante es que, independientemente de lo que pase, Cris nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, el mayor símbolo de nuestro fútbol”, afirmó Fernandes.

Bruno Fernandes destaca el legado de Cristiano

Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal | AP

El jugador del Manchester United también colocó a Ronaldo como una figura que trasciende a la selección portuguesa, al recordar todo lo que ha representado durante más de dos décadas con el equipo.

“Y probablemente, no, con seguridad, el mayor símbolo de nuestro país por todo lo que hizo, no sólo en Portugal, sino por todo el mundo”, aseguró.

Fernandes insistió en que el delantero tiene un lugar asegurado entre las grandes figuras del futbol mundial y en la memoria de los aficionados portugueses.

Creo que tiene un lugar reservado, sin ninguna duda, no sólo entre los mejores de todos los tiempos, sino en el corazón de todos los portugueses

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo y Portugal?

La situación se desencadenó después de que Ronaldo dejó la concentración de Portugal en Copenhague, tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Pedro Proença, y el técnico Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo está en la posibilidad de dejar a Portugal | AP