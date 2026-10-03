"No puedo ignorar a Cristiano Ronaldo": Jorge Jesus destaca el peso del 'Bicho' en la selección

El seleccionador lusitano habló una vez más del tema que ha molestado a miles de aficionados en el mundo

La polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus continúa generando reacciones alrededor de la Selección de Portugal. Luego de la salida del delantero de la concentración lusitana, el entrenador volvió a pronunciarse públicamente sobre el caso y esta vez destacó la importancia que tiene CR7 para el combinado nacional.

En sus declaraciones más recientes, Jorge Jesus aseguró que no puede ignorar el tema relacionado con el atacante y lo calificó como un auténtico símbolo de Portugal. Sin embargo, el estratega evitó profundizar de momento en lo ocurrido y dejó claro que habrá tiempo para explicar su postura una vez concluido el próximo compromiso del equipo.

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Jorge Jesus reconoce la importancia de Cristiano Ronaldo en Portugal

No puedo ignorar el tema de Ronaldo. Cris es un símbolo de la Selección de Portugal. Es un símbolo de Portugal. Que eso quede absolutamente claro

Las palabras representan un nuevo capítulo en una polémica que comenzó después del partido ante Noruega, encuentro en el que Cristiano Ronaldo no tuvo minutos y posteriormente abandonó la concentración de Portugal. La situación tomó mayor fuerza después de las primeras declaraciones del seleccionador sobre el estatus del delantero dentro del grupo.

Cristiano Ronaldo en la banca ante Noruega | AP

En aquel momento, Jorge Jesus aseguró que no se arrepentía de las decisiones tomadas y remarcó que, aunque existen futbolistas con un determinado estatus, las reglas son las mismas para todos. Además, adelantó que eventualmente explicaría con mayor detalle todo lo ocurrido con el histórico atacante.

Jorge Jesus promete hablar después del partido

Pese a reconocer públicamente el peso de Cristiano Ronaldo dentro de la Selección de Portugal, Jorge Jesus volvió a evitar una explicación extensa sobre el conflicto. "Después del partido, respondiendo a la pregunta, habrá mucho tiempo para hablar de eso", afirmó el entrenador.

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, en una conferencia de prensa | AP

Esta postura coincide con lo que había señalado días atrás, cuando aseguró que hablaría del tema después del último partido y que no tenía intención de esconderse o evitar las preguntas relacionadas con la salida de Cristiano Ronaldo.