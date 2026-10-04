Pjanic, exjugador del Barcelona, sale en defensa de Cristiano Ronaldo y pide un adiós digno con Portugal

El excompañero del portugués en la Juventus lamentó las últimas escenas alrededor del capitán

Miralem Pjanic mostró su pesar por el momento que atraviesa Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal y aseguró que el delantero merece cerrar su trayectoria internacional de una manera acorde con lo que ha representado para el combinado luso.

Durante su participación en un evento deportivo celebrado en Toronto, el exmediocampista del Barcelona y la Juventus calificó como "tristes" las últimas escenas protagonizadas por Cristiano durante sus convocatorias con Portugal, aunque evitó responsabilizar directamente al futbolista o al cuerpo técnico.

Cristiano Ronaldo llegando a un entrenamiento con Portugal | AP

¿Qué dijo Pjanic sobre Cristiano Ronaldo y Portugal?

Para Pjanic, la situación estaría relacionada principalmente con las diferentes perspectivas sobre el papel que Cristiano debe desempeñar dentro del equipo. Por un lado está la intención del cuerpo técnico de gestionar al plantel y, por otro, la mentalidad competitiva de un jugador acostumbrado a tener protagonismo.

"No se fija en la edad, sino en lo que siente que todavía puede ofrecer. Es un competidor insaciable que aspira a disputar cada minuto, y esa postura tal vez no encaja del todo con el planteamiento del entrenador", explicó el bosnio sobre la situación del delantero.

Pjanic conoce de cerca a Cristiano Ronaldo después de haber compartido vestidor con él en la Juventus. Ambos coincidieron en el conjunto italiano, por lo que el mediocampista tuvo la oportunidad de observar directamente la exigencia y mentalidad competitiva del portugués.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

Pjanic espera un acuerdo para el futuro de Cristiano

El exjugador de la Juventus confió en que las diferencias puedan resolverse y que las dos partes encuentren una fórmula que permita cerrar esta etapa sin mayores fricciones, especialmente por la importancia que Cristiano ha tenido en la historia de la Selección de Portugal.

"Ojalá Cristiano y Portugal alcancen un acuerdo satisfactorio. Es uno de los mejores futbolistas de la historia y se ha ganado el derecho a tener un adiós digno de su trayectoria", señaló Pjanic durante su intervención en Toronto.