En redes sociales circula una imagen de la defensa que la postura de la modelo para defender a su esposo

La salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal ha generado una serie de reacciones, entre las cuales trascendió recientemente la de Georgina Rodríguez. Como era de esperarse, la influencer salió en defensa de su esposo y arremetió contra Jorge Jesús, el técnico de los lusos, pero poco después tuvo que retractarse y borrar la publicación en redes sociales.

Al parecer, Georgina compartió en su historia de Instagram una publicación con una presunta cita de Alex Ferguson que cuestionaba a Jorge Jesús por no darle minutos a Cristiano. Sin embargo, la esposa del jugador borró la publicación poco después y los usuarios en redes sociales señalaron que porque la frase compartida nunca la dijo el exentrenador de Manchester United.

Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez | INSTAGRAM: @georginagio

¿Qué pasó con Georgina Rodríguez y Jorge Jesús?

Según la imagen que circula en redes sociales, aparentemente de la captura de la historia que había subido Georgina, la mujer compartió una publicación con una frase atribuida a Ferguson: "Si Jorge Jesus sabe en el fondo que no tiene intención de utilizarlo (a Ronaldo), ¿por qué lo convocó entonces? ¿Para marcar una posición? Eso no es autoridad, es falta de confianza".

De acuerdo con el diario portugués A Bola, esta publicación era de la página Hispanic Sports Media, misma que no tenía ninguna fuente fiable para confirmar la veracidad de las declaraciones atribuidas a Ferguson. Pese a ello, Georgina las compartió y en español escribió "No sé cómo este hombre lleva el nombre de Cristo", en referencia al nombre Jesús, del estratega de Portugal.

Así fue el mensaje que supuestamente Georgina Rodríguez borró después | CAPTURA DE PANTALLA

Al parecer, ante las reacciones negativas, así como luego de ver que no había forma de confirmar si la declaración era cierta, Georgina borró la publicación. En su perfil de Instagram solo quedaron videos e imágenes de su familia, sin ninguna declaración respecto a la situación de su esposo con la Selección de Portugal.

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo?

Tras el desencuentro con el técnico, se especuló que Ronaldo se quedaría unos cuantos días en Europa ante la posibilidad de una resolución más favorable. Sin embargo, los últimos reportes afirman que el jugador planea regresar a Arabia Saudí en un jet privado para centrarse en el fútbol de clubes en Riad.