Chivas Impulsora y América Buenavista terminó en pelea campal

No se metieron con César Ramos Palazuelos. No obstante que en las imágenes del partido del sábado entre Chivas Impulsora y América Buenavista se aprecia violencia, no hubo ningún atentado contra el silbante.

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​El juego, como se preveía, resultó «bravo» y en los minutos finales se desató un conato de bronca en el que se observó la poca o nula participación de elementos de seguridad.

¿Qué sucedió con Palazuelos?

​Sin embargo, miembros del Comité Organizador aseguraron a Récord que al silbante ni siquiera se le «tocó». El incidente ocurrió cuando faltaban dos minutos para concluir el partido —el cual transcurría limpio, pues solo registraba dos amonestados—; Ramos Palazuelos expulsó a un jugador y desde la banca se desató la agresión, en un clásico que arrastra viejas rencillas.

César Arturo Ramos, árbitro mexicano | MEXSPORT

​Para integrantes del comité organizador, en los medios se le ha dado un enfoque distinto a lo sucedido en el encuentro, aunque reconocen la falta de seguridad para evitar que la situación pasara a mayores.

​La realidad es que la afición rebasó a los organizadores, lo que por momentos se reflejó en el descontrol de las acciones en los minutos finales. Cabe recordar que la Comisión de Árbitros autorizó a la cuarteta encabezada por César Ramos Palazuelos acudir al Clásico de la Talacha, certamen que reparte una bolsa de un millón de pesos.

¿Hubo permiso para César Ramos Palazuelos?

​Récord pudo saber, a través de una fuente al interior de la Comisión, que el silbante mundialista sí solicitó un permiso especial para poder dirigir el encuentro, el cual suele ponerse ríspido según los propios organizadores; motivo por el cual solicitaron árbitros de primer nivel como Ramos, quien tiene experiencia mundialista.

​El Clásico de la Talacha representa la máxima rivalidad del futbol llanero y semiprofesional, protagonizado por dos de las escuadras más potentes del circuito: Chivas Impulsora y América Buenavista.

César Arturo Ramos, árbitro mexicano| MEXSPORT

​Los planteles se arman con exfutbolistas de Primera División, elementos formados en fuerzas básicas y veteranos consagrados de las canchas de barrio («talacheros»), quienes compiten por atractivas bolsas económicas.