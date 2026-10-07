La casa del Rojinegro apunta a ser uno de los proyectos más ambiciosos de la Liga MX

La espera terminó, finalmente los Rojinegros del Atlas comenzaron el camino rumbo a su nueva casa. Tal y como se adelantó en RÉCORD, el conjunto de los zorros presentó el proyecto de lo que será su nuevo estadio, mismo que llegará en el 2030 y que promete ser uno de los más modernos de toda la Liga MX.

Detalles y secretos del nuevo estadio

Durante el programa FUT Morning de RÉCORD, Carlos Ponce de Léon adelantó algunos detalles sobre la nueva ‘cueva’ del equipo rojinegro y de los Leones Negros, mismo que estara dentro de los terrenos de la Unideverisdad de Guadalajara.

Se habla de una inversión de más o menos 400 millones de dólares para un estadio que tendrá alrededor de 35 mil asientos. Se resolvió el tema de terreno, estará ubicado en la zona de la UDG, lugar cercano al Auditorio Telmex, donde está cerca de la Casa Cultura UDG, muy cerca del estadio de los Charros de Jalisco”, declaró Carlos Ponce.

Estadio Jalisco en Jornada 4 del Apertura 2026 | MEXSPORT

Además de los detalles sobre la ubicación del recinto, también se mencionaron detalles de la inversión que tuvo la construcción, confirmando que la construcción será gracias a Grupo PRODI, pero que compartirá un 20% con la universidad hasta que en el 2099 pase a ser propiedad del instituto.

“Grupo PRODI construye el estadio, no pone un peso la universidad, pero no pierde un solo espacio. Grupo PRODI construye el estadio y después se lo pasa a la universidad. En el inter Atlas pagará una renta a la universidad de 1.8 millones de pesos al año, también las ganancias serán 80% para PRODI Y 20% para la universidad”, añadió.

Finalmente también se dieron detalles sobre el estilo del estadio, pues este tendrá un diseño cuadrado con gradas retráctiles y techos que podrán cubrir a los fanáticos en tiempos de lluvias. Así mismo se estima que sean cerca de 200 eventos al año los que se celebren ahí, pues el recinto tendrá una playa, un centro de alimentos y un espacio para la música tradicional mexicana.

Atlas se adelantó a Tigres y Cruz Azul

Con la llegada del nuevo recinto rojinegro, el equipo del Atlas se adelantó a La Máquina de Cruz Azul y a los Tigres, clubes que llevaban un par de años buscando hacerse de un proyecto para tener una nueva casa, situación que al final se termina complicando por una u otra cosa.